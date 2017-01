Blue Air, cea mai mare companie aeriana romaneasca, incepe astazi operarea rutei Bucuresti – Tel Aviv cu trei frecvente saptamanale in zilele de luni, joi si duminica, marind astfel numarul destinatiilor disponibile cu plecare de pe Aeroportul International Henri Coanda (Otopeni), baza operationala principala a operatorului aerian. Astfel, Blue Air ajunge la 33 de destinatii deservite direct din capitala Romaniei, din totalul de 97 de rute oferite in 2017.

Gheorghe Răcaru, Director General Blue Air: „Ne bucuram enorm ca incepand de astazi oferim pasagerilor nostri posibilitatea de a calatori direct catre Tel Aviv, un oras modern, cosmopolit si vibrant, care ofera o vreme prielnica indiferent de sezon. Datorita orarului de zbor foarte potrivit, dar si a formalitatilor simple de calatorie, ruta se adreseaza atat oamenilor de afaceri, turistilor de week-end, cat si celor care merg in pelerinaj.”

Pasagerii Blue Air vor putea calatori in conditii optime pe ruta Bucuresti – Tel Aviv la bordul aeronavelor Boeing 737 ale companiei, beneficiind de siguranta, confort sporit si tarife incepand de la 34.95 euro (pret pe segment de zbor, taxe incluse, locuri limitate), pret ce include gratuit un bagaj de mana in limita a 10 kg. Rezervarile se pot face pe www.blueairweb.com, prin Call Center sau la agentiile partenere.

Despre Blue Air:

Blue Air si-a inceput activitatea acum 12 ani, in prezent operand peste 90 de rute in Belgia, Cipru, Danemarca, Franta, Germania, Grecia, Irlanda, Israel, Italia, Marea Britanie, Portugalia, Romania, Suedia si Spania. Compania are 8 baze operationale, in Bucuresti, Bacau, Cluj-Napoca, Constanta (din 27.04.2017), Iasi, Larnaca, Liverpool (din 26.03.2017) si Torino.

Blue Air a primit certificarea IATA Operational Safety Audit (IOSA) din partea International Air Transport Association (IATA) pentru standarde exceptionale de operare si este membru cu drepturi depline IATA.

Blue Air opereaza o flota de aeronave Boeing 737, avand interioare moderne cu scaune Recaro, ce ofera pasagerilor o experienta imbunatatita si confortabila pe timpul zborului.

Destinatii Blue Air in 2017:

- din Bucuresti: Barcelona, Birmingham, Bologna, Bordeaux, Bruxelles, Castellon, Catania, Cluj-Napoca, Copenhaga, Koln Bonn, Florenta, Dublin, Glasgow, Hamburg, Iasi, Larnaca, Liverpool, Lisabona, Londra, Lyon, Madrid, Malaga, Milano Bergamo, Milano Linate, Napoli, Nisa, Oradea, Paris, Roma, Stockholm, Stuttgart, Tel Aviv, Torino, Valencia

- din Bacau: Bologna, Bruxelles, Catania, Dublin, Liverpool, Londra, Madrid, Milano Bergamo, Roma, Torino

- din Cluj-Napoca: Birmingham, Bucuresti, Constanta, Dublin, Hamburg, Iasi, Larnaca, Liverpool, Londra, Nisa, Timisoara

- din Constanta: Cluj-Napoca, Iasi, Milano Bergamo, Oradea, Paris, Roma, Timisoara

- din Iasi: Barcelona, Berlin, Bruxelles, Bucuresti, Cluj-Napoca, Constanta, Koln Bonn, Londra, Paris, Roma, Timisoara, Valencia

- din Larnaca: Atena, Birmingham, Bucuresti, Cluj-Napoca, Londra, Salonic

- din Liverpool: Alicante, Hamburg, Milano Bergamo, Roma

- din Oradea: Bucuresti, Torino

- din Sibiu: Stuttgart

- din Torino: Alghero, Bacau, Berlin, Bucuresti, Bari, Catania, Copenhaga, Ibiza, Lamezia Terme, Lisabona, Londra, Madrid, Malaga, Napoli, Oradea, Palma de Mallorca, Pescara, Roma, Seville