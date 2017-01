Astăzi, doi bărbați din Todirești au fost prinși de un echipaj de jandarmi, pe malul rîului Suceava, în apropiere de Dărmănești, în timp ce pescuiau cu instrumente interzise de lege. Cei doi bărbați, unul de 43 de ani și celălalt de 45 de ani, utilizau o plasă monofilament. Cercetările au fost preluate de polițiștii de la Secţia Dărmănești.

