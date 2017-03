Bucătăria nu e despre ”urlat și scuipat”. Exarhu, despre MasterChef și Chefi la cuțite

Anunțată cu surle și tobe, emisunea ”MasterChef” cu noul juriul nu a rupt gura târgului și a obținut audiențe mult mai slabe decât show-ul rival de la Antena 1, ”Chefi la cuțite”. Răzvan Exarhu, unul dintre cei trei jurați de la Pro TV, a explicat într-un interviu pentru ”Șapte Seri” ce nu a mers.

”«MasterChef» are un tip de prestigiu, de rigoare. Duce bucătăria un pic mai sus de urlat, aruncat cu oale, scuipat și alte mizerii. Bucătăria nu are legătură cu asta, cel puţin în viziunea mea și a colegilor mei. Nu are legătură cu teroarea, cu mizeria verbală, cu alte lucruri“, a declarat Exarhu, potrivit click.ro.

