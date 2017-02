Bucovina a fost promovată la Bergamo ca o destinaţie pentru vacanţe de vis aflată la nici două ore de Italia

Bergamo, acolo unde potenţialii turişti italieni au fost îndemnaţi să-şi petreacă o vacanţă de vis în Bucovina, destinaţie aflată la doar două ore de zbor de Italia. Târgul internațional de turism Agri Travel & Slow Travel Expo din Bergamo a avut loc în perioada 17-19 februarie. În cadrul târgului a promovată destinația turistică Bucovina, în special prin prezentarea oportunităţilor de a se ajunge în această zonă în două ore, din patru locaţii din Italia. Preşedintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, a precizat că Bucovina a fost prezentă la acest târg cu tradițiile și obiceiurile legate de Sărbătorile Pascale, cu meșteșuguri autentice practicate de artiștii populari, încondeietori de ouă, dar şi cu frumusețea peisajelor, cu obiectivele turistice aflate în patrimoniu UNESCO, respectiv mănăstirile și bisericile pictate, dar și alte obiective turistice inedite, şi nu în ultimul rând, cu delicioasele preparate tradiționale bucovinene oferite spre degustare de Asociația “Produs în Bucovina” şi Vale Putna.



Gheorghe Flutur a amintit că Agri Travel & Slow Travel Expo este un târg internațional de turism, dedicat în special promovării turismului rural, agroturism, turism activ, de petrecere a timpului liber în natură, gastronomie și turism sustenabil. „În 2017 Agri Travel şi Slow Travel Expo s-a prezentat într-un format deosebit, inovativ, pentru a celebra în cele mai bune condiții Anul International al Turismului Sustenabil (UNWTO). 2017 a fost desemnat Anul Internațional al Turismului Sustenabil pentru Dezvoltare de către Organizația Națiunilor Unite, iar Organizația Mondială a Turismului (OMT), agenția specializată a Națiunilor Unite pentru Turism, a fost desemnată să faciliteze organizarea și punerea în aplicare a Anului Internațional”, a spus Flutur. El a arătat că din delegaţia suceveană la acest târg au făcut parte meșteri populari, reprezentanți ai Asociaţiei „Produs în Bucovina”, care au prezentat preparate din carne şi lapte şi de patiserie, dar şi ai firmei din Valea Putnei care produce preparate de păstrăv.



Şeful administraţiei judeţene a subliniat că la târgul de la Bergamo au fost promovate în special patru proiecte pentru atragerea de turiști din Italia, respectiv Vacanță în Bucovina, Paștele în Bucovina, Hora Bucovinei, precum Tradiții și turism activ în Bucovina, dar si alte proiecte, toate fiind incluse in programul Hai in Bucovina.



„Proiectele au fost promovate sub genericul <Bucovina, ținut de poveste la nici două ore de Italia>. Potențialilor turiști italieni li s-a prezentat faptul că pentru a ajunge în județul Suceava vor avea la dispoziţie curse aeriene regulate, din Roma, Milano, Veneţia şi Bologna.

De asemenea, în cadrul proiectului Vacanţă în Bucovina au fost promovate ofertele pensiunilor şi hotelurilor pentru turiştii din Italia care vor să viziteze judeţul Suceava”, a spus Flutur, care a mai adăugat că în cadrul târgului a fost organizată şi o seară bucovineană, cu sprijinul a două asociații ale românilor din Italia.

Gheorghe Flutur a mai precizat că în cadrul târgului, la standul Bucovinei şi la activităţile organizate de delegaţia suceveană au participat peste 5.000 de vizitatori.

De precizat că la stand şi la acţiunile organizate la Târg a fost prezent si consul general Adrian Georgescu, şeful Consulatului General al României la Milano.