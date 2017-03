Bursa de Valori București (BVB) organizează prima ediție a Bucharest Entrepreneurship Forum pe 4 aprilie la The Ark, ca urmare a succesului și interesului ridicat pe care antreprenorii români l-au arătat față de proiectul Made in Romania.

Forumul va include mai multe ateliere conduse de experți și se va desfășura simultan în trei sesiuni dedicate start-up-urilor, IMM-urilor și companiilor mari. Pe parcursul zilei, vor fi organizate în total 21 de ateliere de lucru, care vor avea în centru teme precum finanțarea creșterii, dezvoltarea afacerilor, strategie și inovare, branding sau sesiuni de marketing digital în sistemul Google, pentru a enumera doar câteva dintre teme. În deschiderea evenimentului, reprezentanții mediului de afaceri vor dezbate situația actuală a antreprenoriatului din România, urmând ca la finalul dezbaterii să aibă loc o sesiune de prezentare în care cele mai bune idei de afaceri ale start-up-urilor să fie premiate. Pe site-ul dedicat forumului www.entrepreneurshipforum.ro se află agenda preliminară a evenimentului, precum și lista speaker-ilor confirmați.

„Datorită succesului primei etape a proiectului Made in Romania, în care s-au înscris 166 de companii de toate dimensiunile din toată țara, vom continua dialogul cu antreprenorii români. Avem încredere că Forumul Antreprenorilor va deveni un eveniment emblemă al Bursei de Valori București,” a spus președintele BVB, Lucian Anghel.

Made in Romania a intrat în faza a doua a proiectului și anume selectarea a 50 de companii din cele 166 care au fost nominalizate. Membrii comitetului de nominalizare, împreună cu reprezentanții BVB, vor finaliza până pe 3 martie procesul de selecție, urmând ca pe 7 martie BVB să prezinte lista celor 50 de firme care s-au calificat în etapa finală a competiției.

„Made in Romania și Bucharest Entrepreneurship Forum fac parte integrantă din strategia BVB. Vrem să atragem noi companii pe piața de capital. Ne uităm la companiile deja listate care rareori – cu puține excepții notabile – folosesc piața de capital, deși aceasta le poate oferi atât de multe posibilități. Una peste alta, Made in Romania și forumul antreprenorilor vin să completeze abordarea BVB mult mai orientată spre potențialii investitori la bursă. Alături de celelalte proiecte consacrate precum Forumul Investitorilor Individuali, platformele educaționale online și instrumentele de tranzacționare dedicate investitorilor de retail, am ajuns să creăm un ecosistem fără precedent în Europa de Sud-Est,” a spus Ludwik Sobolewski, directorul general al BVB.

„Un proiect ambițios, de genul Made in Romania – pe care noi l-am susținut cu toată convingerea – se cade să fie urmat de o serie de evenimente și forumuri care să familiarizeze antreprenorii români cu ideea finanțării alternative în creșterea business-urilor proprii. Avem deja o poveste de succes cu Banca Transilvania, care și-a realizat potențialul prin piața de capital, vrem să vedem acum și alte povești despre companii locale care au crescut cu ajutorul bursei,” a declarat Radu Hanga, directorul executiv de strategie și coordonare al grupului Banca Transilvania.

Bucharest Entrepreneurship Forum este un eveniment gratuit, iar actualii sau viitorii antreprenori sunt invitați să-și rezerve locurile pe site-ul dedicat www.entrepreneurshipforum.ro. Principalii parteneri ai forumului sunt Grupul Banca Transilvania, Google, Mazars și The Entrepreneurship Academy. Evenimentul este organizat cu sprijinul Impact Hub, al agenției de branding INOVEO, fundației Romanian Business Leader, portalurilor Start-up.ro și Start-up Café.