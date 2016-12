Cabral, după propunerea PSD pentru funcția de premier: «Mă gândeam să candidez»

Cabral este una dintre vedetele de la noi care sparge monotonia: este vesel, energic, dar cel mai mult atrage atenția faptul că nu este nici român, nici caucazian. Că e diferit o știe și el. Mai mult, asta l-a făcut să renunțe la ideea care îi venise într-o vreme de a candida pentru o funcție înaltă la primărie. Intențiile lui Cabral au ieșit la iveală abia acum, ca reacție după ce PSD a propus-o pe Sevil Shhaideh pentru funcția de premier, o femeie de religie musulmană, potrivit click.ro.

„La un moment dat, mă gândeam serios să încerc să fac mai mult pentru Sectorul 4. Să candidez ca și consilier, primar… la naiba, dacă puteam schimba ceva în bine aș fi candidat și ca portar la primărie! Apoi mi-am dat seama că mă cheamă Ibacka. Și Dzabana. Și Cabral. Și că sunt negru.”, a scris prezentatorul Tv, pe pagina personală de Facebook, conform sursei citate.

