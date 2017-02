Federația Română de Fotbal, în parteneriat cu asociația Down Plus, a oferit cadouri copiilor cu sindrom Down prezenți la acțiunea de la liceul Dimitrie Bolintineanu din Capitală. Din partea FRF au participat Miodrag Belodedici și Jean Vlădoiu, cei doi oferindu-i fiecărui copil prezent un echipament complet de joc, mingi și alte lucruri necesare unei echipe de fotbal. Mai multe detalii: http://bit.ly/2lgae2r.