Cadrele Serviciului de Ambulanţă Judeţean Suceava cer demisia directorului medical

Peste 30 de medici, asistenţi medicali şi ambulanţieri de la Serviciul Judeţean de Ambulanţă Suceava au organizat un miting de protest astăzi, începînd cu ora 11.00, la sediul instituţiei. Angajații cer în continuare demisia directorului medical Carmen Abălașei, pe motiv că le adresează injurii și stabilește echipajele după bunul său plac. În fruntea protestatarilor s-a aflat preşedintele Federaţiei Naţionale Sindicale Ambulanţa, Gheorghe Chiş. El a dat asigurări că mitingul nu afectează activitatea SAJ. Pe de altă parte, directoarea Abălaşei susţine că protestul este nejustificat şi că există un ordin al secretarului de stat Raed Arafat care stabileşte că soţii şi soţiile nu mai pot face parte din acelaşi echipaj al ambulanţei. Directoarea a spus că nu-şi va da demisia la cererea sindicatului pentru că a fost numită de Ministerul Sănătăţii. Carmen Abălaşei a afirmat că-şi reproşează că a fost prea blîndă cu angajaţii şi că a trecut cu vederea multe greşeli în încercarea de a rezolva problemele pe cale amiabilă. Managerul SAJ Suceava, Alexandru Lăzăreanu a spus că a reuşit cu greu să facă echipa de conducere, iar dacă va pleca Carmen Abălaşei, atunci întrega echipă managerială va demisiona. În jurul prînzului, la sediul Serviciului Județean de Ambulanță a ajuns şi prefectul Mirela Adomnicăi. Aceasta a spus, printre altele, că a întîlnit-o pe directoarea Abălaşei pentru prima dată la raportul trimestrial al ISU şi i-a lăsat impresia că este un profesionist. Prefectul a declarat: „Cred că dacă o treziţi noaptea ştie exact cîte ambulanţe are în curte, ce echipaj poate pune pe acea ambulanţă, cîte sînt în service. Din punct de vedere profesional, nu am auzit pe nimeni să-i reproşeze ceva”.

