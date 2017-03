Vineri, 24 marie, câteva zeci de fermieri suceveni au participat la cea de-a IX-a ediție a Forumului Economic ”Agricultura încotro?” organizat de Camera de Comerț și Industrie Suceava la sediul acesteia în colaborare cu revista ”Lumea Satelor” și radio Antena Satelor București, cu sprijinul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Consiliului Județean, Prefecturii, Primăriei municipiului Suceava, Direcției pentru Agricultură, Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură și a Centrului Cultural Bucovina.

În prezența subsecretarului de stat în Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Maricel Floricel Dima, a prefectului Mirela Adomnicăi, a președintelui Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, a primarului Ion Lungu și a președintelui Camerei de Comerț și Industie Suceava, Nicolae Troașe, fermierii și-au prezentat problemele în speranța că aceastea vor fi preluate și soluționate favorabil.

Dumitru Pădureț a adus în prim plan problema prețurilor mici la valorificarea produselor agricole și a lipsei personalului specializat în agricultură. ”Cea mai mare problemă este prețul foarte mic la produsele agricole. Lucrez 200 de hectare de pământ și am vândut 10-12 tone de porumb cu doar 50 de bani kilogramul. Foarte puțin. E foarte greu să acoperi cheltuielile în aceste condiții. Nu am tractoriști, nu am unde să-i școlarizez. În țară nu avem o facultate în care să specializăm ingineri mecanici pentru agricultură”, a spus vizibil supărat fermierul sucevean.

Crescător de animale din Moldovița: ”Trebuie să legalizăm ciobanul”

Crăiuț Alexandru de la Moldovița, membru al Asociației Crescătorilor de Animale a ridicat problema valorificării laptelui și a finanțării pentru înființarea unei unități de procesare a laptelui. ”Ghidul pentru finanțare prevede un ajutor de doar 50% restul de 50% trebuie să fie cofinanțare din partea Asociației noastre. De unde să avem 20 de oameni cât are asociația atâția bani ca să cumpărăm utilaje?”, a spus crescătorul de animale. El a mai adus în fața audienței și problema ciobanului. ”Trebuie să legalizăm ciobanul. Am făcut hârtii în acest sens dar am primit răspunsuri evazive. Ciobanul de azi nu mai e cel de acum 60 de ani. Vrea și el condiții la stână, spații de depozitare, de maturare a brânzei, panouri solare pentru energie pentru că vrea să fie informat”, a arătat Crăiuț Alexandru. Vasile Mătrășoaie, legumicultor din Dumbrăveni, a solicitat un sprijin mai aplicat pentru această ramură agricolă ridicând și problema lipsei forței de muncă în mediul rural. ”La țară nu mai este viața satului ca înainte. Populația este îmbătrânită. Au mai rămas niște răi, bețivi, la care statul le dă ajutor social în loc să meargă la muncă. Stau și îți râd în față”, a spus cu revoltă în glas legumicultorul din Dumbrăveni.

Mesaj optimist de la reprezentantul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Mihai Fântânaru, pomicultor din zona Fălticeni a ridicat problema subvențiilor arătând că mărul fălticenean nu face față mărului polonez în condițiile în care prețul per kilogram la mărul autohton este de 1-1,1 lei, iar la mărul din import de 0,80 de lei. Subsecretarul de stat în Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Maricel Floricel Dima, a promis fermierilor suceveni că subvențiile vor fi plătite la timp și că guvernul va adopta și alte acte normative care vor veni în sprijnul lor. ”Vom da drumul la programul de guvernare pe agricultură. Am început cu HG 39 vizavi de programul pe tomate, urmează programul pentru porc. S-a dat drumul la programul pe irigații și în curând urmează măsurile prin PNDR pentru finanțarea investițiilor în mediul rural. Avem în vedere și elaborarea altor acte normative care să vină în sprijinul agicultorilor și amintesc aici de OUG 43 aprobată recent cu privire la sprijinul de finanțare pentru achiziția de terenuri agricole cu garanție de la stat, 80% prin Fondul de Garantare”, a spus Dima.

Nicoale Troașe și-a exprimat speranța că problemele ridicate de fermieri vor fi rezolvate

Prefectul Mirela Adomnicăi a amintit de ordinul ministrului agriculturii prin care s-a înființate Comitetul de Coordonare a Administrației Agricole arătând că acest organism va fi înființat la Suceava săptămîna viitoare. ”După aceea ne vom putea implica și noi ca instituție întrucât abordarea integrată și coordonată a admindistrării agricole cu siguranță va avea rezultate pe termen lung”, a spus Adomnicăi.

Ea le-a dat o sugestie fermierilor suceveni, aceea de a colabora cu Inspectoratul Școlar Județean și Universitatea ”Ștefan cel Mare” pentru pregătirea acelor categorii de specialiști care în prezent lipsesc în domeniul agriculturii. Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, consideră esențial să se facă o inventariere a problemelor din agricultură mergând de la finanțare, organizarea de exploatații agricole, cadastru și până la valorificarea produselor pentru care vor trebui găsite soluții comune.

Primarul Ion Lungu a arătat că e momentul ca agricultura să treacă de la faza de supraviețuire la performanță subliniind că în piețele din municipiul Suceava el a luat măsuri pentru sprijinirea producătorilor în detrimentul ”samsarilor”. La rândul său președintele Camerei de Comerț și Industrie, Nicoale Troașe, și-a exprimat speranța că problemele ridicate de fermieri vor fi rezolvate. ”De-a lungul celorlalte ediții ale Forumului s-a constatat că problemele ridicate nu s-au prea rezolvat în totalitate din păcate. Sper să nu se perpetueze acest fenomen”, a conchis Troașe.