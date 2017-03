Campania Națională "Bringing the UN back home", la Suceava, pe 21 martie

În perioada 25 februarie – 25 martie 2017 a.c., delegații de tineret ai României la Organizația Națiunilor Unite – Denisa Bratu și Gabriel Uifălean derulează Campania Națională “Bringing the UN back home” în 21 de orașe din România. Aceștia vor fi prezenți în Suceava în data de 21 martie, ora 18, în sala E210, etaj 2, Corpul E, al Universității “Ștefan cel Mare” din Suceava.

Campania vizează familiarizarea tinerilor români cu activitatea Organizației Națiunilor Unite, punând accent pe importanța Agendei 2030 și mai ales pe rolul lor de actori capabili să își clădească propriul viitor și să lucreze la societatea pe care și-o doresc.

Aceasta va include evenimente realizate în colaborare cu ONG-uri, instituții și sectorul privat. În cadrul fiecărui eveniment se vor oferi tinerilor participanți informații privind activitatea ONU, programul Delegat de Tineret ai României la ONU și Obiectivele de Dezvoltare Durabilă. Acestea vor fi urmate de activități practice, activități care vor oferi crea contextul favorabil dezbaterii și în cadrul cărora aceștia vor contribui și își vor putea face cunoscute opiniile.

Programul “Delegat de Tineret al României la ONU” este realizat de Ministerul Tineretului și Sportului în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Externe. Inițiativa este prezentă de 10 ani în țară, România fiind unul dintre cele peste 36 de state care susțin acest mijloc de a implica tinerii în cadrul celui mai mare for decizional la nivel mondial. Scopul programului este de a antrena tinerii cu potențial cu vârste între 18-25 ani în activitatea celui mai mare for decizional global și de a-i mobiliza în activitățile de tineret din țară.

Evenimentul este susținut de Enel România și realizat în colaborare cu Asociația Tinerilor Istorici și Diplomați din cadrul Universității “Ștefan cel Mare” Suceava.

Event FACEBOOK https://www.facebook.com/events/130063737519382/