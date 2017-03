Campanie de responsabilizare pentru şoferii români

În România, 5% dintre accidentele rutiere mortale sunt produse ca urmare a consumului de alcool, în contextul în care rapoartele Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii înregistrează o rată de 8,7 decese într-un an la 100.000 de locuitori.

În acest context, Universitatea Tibiscus din Timişoara, Facultatea de Psihologie, în parteneriat cu Asociaţia de Psihologie şi Siguranţă Rutieră – PsihoTrafiQ, Centrul de Cercetare Calitativă în Consiliere şi Psihoterapie, Asociaţia de Cercetare, Consiliere şi Psihoterapie Integrativă şi Liga Studenţilor ai universtăţii timişorene demarează, începând de mâine, 24 martie 2017, de la ora 10, la Timişoara, campania “Alcoolul la volan este un … accident!”, menită să-i informeze şi să-i conştientizeze pe şoferi asupra riscurilor la care se expun, atât ei, cât şi ceilalţi participanţi la trafic, atunci când se urcă la volan în stare de ebrietate. Proiectul de responsabilizare socială face parte din Simpozionul Internaţional de Cercetări şi Aplicaţii în Psihologie, ediţia a XXIV-a, cu tema “Valențele cognitive ale transdisciplinaritatii. Aplicații in psihologie si psihoterapie”.

În cadrul campaniei, vor fi împărţite peste 5.000 de pliante, brelocuri şi odorizante, care conţin informaţii despre efectele alcoolului asupra comportamentului la volan, modalităţile de prevenire şi sancţiunile prevăzute de Codul Rutier.

Care sunt simtompele în funcţie de gradul alcoolimiei?

Potrivit specialiştilor de la Asociaţia PsihoTrafiQ, reacţiile la volan ale şoferilor încetinesc simţitor direct proporţional cu creşterea alcoolimiei. Astfel, la o alcoolimie de 0,3 la mie, şoferului i se înceţoşează imaginea şi nu mai estimează corect distanţele, la o alcoolimie de 0,5 la mie, i se micşorează viteza de reacţie şi nu mai estimează corect viteza cu care conduce. La o alcoolimie de sub 0,8 la mie, imaginea scade din claritate cu 10-20%, iar sub 1,1 la mie, acuitatea vizuală se reduce cu 20-30 de procente, timpii de reacţie cresc semnificativ, are tulburări de echilibru, nu poate vorbi coerent şi capacitatea de a conducere este serios afectată.

Campanii de responsabilizare a participanţilor la trafic, nominalizate de Comisia Europeană

Asociaţia “PsihoTrafiQ” a derulat, în ultimii ani, campanii de responsabilizare a participanţilor la trafic, în vederea reducerii acestor comportamente disfuncţionale, care tind să contamineze comportamental din ce în ce mai mulţi şoferi românie. Printre acestea, amintim campaniile naţionale “(Micro)Somnul la volan – un pericol real!” şi “Alcoolul la volan este un accident”, desfăşurate în Constanţa, Bistriţa, Bucureşti şi judeţul Prahova, campanii de responsabilizare socială care sunt prezente pe website-ul Comisiei Europene (Carta Europeană a Siguranței Rutiere – (http://www.erscharter.eu/en/content/national-campaign-sleepiness-driving-real-danger-social-responsibility-campaign), fiind nominalizate la Excellence in Road Safety Awards 2016 (http://www.erscharter.eu/ro/excellence-road-safety-awards-2016). Totodată, Asociaţia organizează cursuri de formare, adresate psihologilor, menite să formeze din ce în ce mai mulţi experţi în psihologia transportului, care să promoveze educaţia rutieră şi atitudinile responsabile în trafic. Mai multe informaţii găsiţi pe www.psihotrafiq.ro.