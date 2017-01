Campionatele Mondiale de sanie pe pistă naturală pentru seniori vor avea loc la Vatra Dornei

În premieră națională, Vatra Dornei va fi gazda Campionatelor Mondiale de sanie pe pistă naturală pentru seniori, eveniment care va avea loc în perioada 2 – 5 februarie a.c.. La competiție vor participa participe sportivi din peste 20 de țări. Directorul Clubului Sporturilor de Iarnă din Vatra Dornei și vicepreședintele comitetului de organizare al campionatelor de la începutul lunii februarie, prof. Octavian Pungovschi, a ținut să precizeze că este pentru prima dată când în România se organizează o astfel de competiție de sanie pentru seniori. Octavian Pungovschi a precizat că sportivii din cele peste 20 de țări vor concura pe pista de sanie naturală Bucovina, din Vatra Dornei, care are o lungime de 1.015 de metri. El a arătat că lotul României pentru Campionatele Mondiale de sanie pe pistă naturală pentru seniori va fi format din sportivii Anișoara Hutopilă, Ciprian Tăzlăoanu, Adrian Filimon și Bogdan Moroșan.

„Trebuie spus că organizarea acestor campionate mondiale la Vatra Dornei are loc după ce pe pista naturală de sanie au avut loc cinci etape de cupă mondială la acest sport. Campionatele mondiale de sanie pe pistă naturală pentru seniori se organizează în premieră în România, și fără doar și poate evenimentul constituie o reclamă extraordinară pentru Vatra Dornei și pentru Bucovina. Aici la Vatra Dornei avem marele avantaj că avantaj că sportivii sunt încântați de pârtie, cei mai mulți dintre ei cunoscând pârtia de la etapele de cupă mondială care au avut loc în anii anteriori”, a spus Octavian Pungovschi.

Pe de altă parte, primarul din Vatra Dornei, Ilie Boncheș, a ținut să-i invite pe suceveni să fie prezenți în număr cât mai mare la aceste campionate mondiale, subliniind faptul că aceasta este cea mai importantă competiție din acest sport, care se organizează o dată la doi ani. Ilie Boncheș a adăugat că în același week-end în care au loc campionatele mondiale de sanie pe pistă naturală vor începe și Serbările Zăpezii din Vatra Dornei. El a precizat că dacă vremea va fi favorabilă, Serbările Zăpezii vor avea loc și în următoarele două week-end-uri, respectiv 10 – 12 și 17 – 19 februarie 2017. Până atunci însă, Ilie Boncheș a spus că pe 14 ianuarie a.c., în Vatra Dornei se va desfășura concursul de schi „Bucuriile Zăpezii”, adresat membrilor secțiilor de schi de la cluburile și palatelor copiilor și elevilor. A doua zi, pe 15 ianuarie, Vatra Dornei va găzdui pentru al șaselea an consecutiv, în organizarea școlii de Ski „Euroski”, o noua ediție a Zilei Mondiale a zăpezii – World Snow Day. În cadrul acestui eveniment vor fi organizate concursuri, lecții gratuite de schi și snowboard, o cursă a mascotelor pe ski, workshop de securitate montană și protecția mediului, susținut de Ionuț Pașcu, din partea Salvamont și managerul EuroSki, Petrică Grigoraş.