Când s-a lăsat Olivia Steer de fumat! Nu a fost după moartea surorii

Olivia Steer şi-a schimbat stilul de viaţă, devenind vegană când era însărcinată cu Luca, cel de-al doilea băieţel al ei, venit pe lume în toamna lui 2008.

Fosta vedetă Pro tv a povestit care a fost momentul în care a luat această decizie, potrivit click.ro.

“Când am venit la Bucureşti eram după opt ani de presă scrisă la Oradea şi îmi amintesc că mâncam pizza cu colegii. Fiind mereu contra cronometru mâncam ce apucam. Nu băgam în seamă o durere de cap, pe care o rezolvam cu o pastilă, şi nici una de stomac, de care scăpam la fel. În redacţie era calculatorul şi scrumiera, care dădea pe afară de mucuri de ţigări. Am fumat foarte mult. 14 ani! Am renunţat înainte ca acest lucru să-mi fie fatal. Alţi colegi s-au îmbolnăvit rău.”

