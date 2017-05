Căpitanul echipei CSM Suceava, Ştefan Ştefăroi, prezent la lotul de rugby în 7 al României

Căpitanul echipei CSM Suceava, Ştefan Ştefăroi a fost convocat la lotul naţional de rugby în 7 al României care în aceste zile se pregăteşte la Bucureşti. Selecţionata României va participa la Campionatul European, divizia a II-a, Men*s Seven Trophy, competiţie care va avea două etape în acest an, una la Ostrava în Cehia între 4 şi 5 iunie şi una la Bucureşti în zilele de 17 şi 18 iunie.

Ştefan Ştefăroi s-a născut la Berchişeşti şi a început să practice rugbiul acum nouă ani la CSŞ Gura Humorului cu antrenorul Florin Nistor. Cu echipa sub 16 ani a clubului humorean a cucerit medalia de bronz la nivel naţional. De la Gura Homorului a ajuns la Bârlad la juniorii sub 18 ani, pentru ca apoi să-şi încheie junioratul la Baia Mare, formaţie cu care a fost vicecampion naţional. A fost component al naţionalei României la tineret.

„Mă bucur că am fost selecţionat în lotul echipei de rugby în 7 a României. Cred că m-am descurcat bine la testele fizice şi sper să rămân în lotul de 12. Este o ocazie deosebită şi vreau să profit de această oportunitate” a declarat Ştefan Ştefăroi.

Jucătorul echipei CSM Suceava are cele mai multe eseuri marcate în acest sezon competiţional al Diviziei Naţionale pentru gruparea suceveană şi a contribuit decisiv la fiecare din cele nouă victorii de până în prezent.

„Ştefan are calităţi speciale pentru rugby în 7, are viteză şi forţă şi sunt convins că se va descurca foarte bine la naţionala României. Este o ocazie de afirmare deosebită pentru rugbiul sucevean care a dat întotdeauna sportivi de valoare la loturile naţionale ale României” a afirmat antrenorul echipei CSM Suceava, Constantin Vlad.