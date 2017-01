Ce este și cât costă faimoasa rejuvenare vaginală pe care și-a făcut-o Adriana Bahmuțeanu

Zilele acestea s-a discutat intens despre procedura cosmetică la care a apelat Adriana Bahmuțeanu la început de an. Silviu Prigoană a ținut televizorul închis și le-a interzis copiilor accesul la tablete, ca să nu-și vadă ”mama crăcănată pe masa ginecologică”, iar nepotul lui Gigi Becali a aruncat flăcări pe rețelele de socializare, notează click.ro.

Mult zgomot pentru nimic, am putea spune, dacă ne-am gândi numai la prețul mult discutatei terapii. Ozonoterapia face parte din pachetul de rejuvenare vaginală și are drept scop prevenirea tulburărilor menstruale sau ale funcției de reproducere și sexuală la femei, potrivit sursei citate. O singură ședință durează câteva minute și costă doar 100 de lei. Sunt necesare 4-5 astfel de ședințe pentru un tratament eficient. Adriana Bahmuțeanu a explicat de altfel, cu multe detalii, în ce constă întinerirea ”acelui loc intim despre care nimeni nu vrea să spună nimic”.

