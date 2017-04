Ce ritual are Tudor Gheorghe după fiecare spectacol

Actor, cântăreț și compozitor, Tudor Gheorghe mărturiseşte că nu are linişte nici după ce cade cortina. În pragul sărbătorilor pascale, maestrul este invitatul Florentinei Fântânaru într-o ediţie emoţionantă a emisiunii “Dincolo de aparenţe”, de la Antena Stars, unde va vorbi despre ce înseamnă pentru el Învierea Domnului, cum se pregăteşte pentru ea şi ce delicii culinare găteşte an de an, dar şi despre cariera sa şi, mai ales, despre omul Tudor Gheorghe, potrivit click.ro.

"După ce 4000 de oameni care sunt alături de tine, cum se întâmplă la Sala Palatului, pleacă din sală, eu, şi asta se întâmplă peste tot, la toate spectacolele mele, trec pe scenă din nou, singur. Există o stare, o anume energie, există ceva care rămâne în acea sală, pe care eu o simt. Eu nu văd publicul, îl simt!", a mărturisit îndrăgitul artist, potrivit sursei citate.