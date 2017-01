Ce spune Giani Kiriță despre acuzațiile care vizează traficul de droguri

Luni, 23 ianuarie, a apărut vestea că fostul fotbalist Giani Kiriță ar fi fost ridicat de ofițerii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate, fiind suspectat de trafic de droguri, notează click.ro.

“Dacă Giani Kiriță era săltat de mascați, nu știa toată lumea? Nu s-ar face public? Nu există Poliție, unde poți să mergi să întrebi dacă există un dosar Giani Kiriță?! Nu există așa ceva. Tot ce se scrie e o minciună. Știu cine îmi vrea răul și știu cine vrea să-mi păteze imaginea, să ne înțelegem.”, a declarat fostul fotbalist de la Dinamo, potrivit sursei citate.

