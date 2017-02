Ce spune Oana Roman despre plecarea de la Kanal D: "Am fost dată afară, deşi eram însărcinată!"

Cariera de prezentatoare tv a Oanei Roman a fost extrem de scurtă, iar vedeta a dat cărţile pe faţă şi la aproape patru ani de la plecarea ei de la Kanal D a povestit cum a fost lăsată pe drumuri de patronii turci. Vedeta a fosta timp de nouă luni gazda emisiunii “Drept la ţintă” ( octombrie 2012- iulie 2013), postul pe care i s-a pus în vedere să-l părăsească deşi era însărcinată în trei luni, potrivit click.ro.

Într-un acces de furie, Oana Roman a povestit dezamăgită, luni seara, la “Răi da’ buni”, de ce nu mai are loc în televiziune, deşi are experienţă şi a făcut şcoala la Sorbona. “Nu am loc nici în televiziune! De ce? Pentru că nu înghit nimic, nu pup în fund pe nimeni, nu ling drumul nimănui! Mi s-a încheiat contractul când eram însărcinată în trei luni şi am fost lăsată pe stradă, muritoare de foame. Există vreun angajator care are voie să lase pe drumuri o femeie însărcinată? Nu cred.”, a răbufnit vedeta facând referire la plecarea ei din funcţia de prezentatoare a emisiunii-tabloid “Drept la ţintă” de la Kanal D, conform sursei citate.

