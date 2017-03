Ceremonia de învestire a noului prefect Mirela Adomnicăi va avea loc sâmbătă

Ceremonia de învestire a noului prefect de Suceava, Mirela Adomnicăi, va avea loc mîine, începînd cu ora 12.00, în Sala „Ștefan cel Mare” din Palatul Administrativ. La eveniment va participa și șeful Direcției Generale pentru Relațiile cu Instituțiile Prefectului din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Teodor Iulian Gheorghe. Guvernul a numit-o alaltăieri pe Mirela Adomnicăi în funcția de prefect, în locul lui Constantin Harasim. În ultimii ani, Mirela Adomnicăi a condus Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă. Domnul Harasim a fost prefect din martie 2015 și va reveni la Garda de Mediu, de unde fusese detașat.

