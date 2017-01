Charli XCX vrea să fie înmormântată într-un sicriu din diamante

Charli XCX a început deja să îşi plănuiască funeraliile, deşi are doar 24 de ani. Astfel, potrivit contactmusic.com, artista a decis că vrea să fie înmormântată într-un sicriu din diamante, pe piesa ‘Everytime’, a cântăreţei Britney Spears.

Ea s scris pe Twitter: “Îmi plănuiesc funeraliile. Oare ce cântec ar trebui să se audă în timp ce sunt condusă pe ultimul drum în sicriul meu din diamante?? Cântec de înmormântare = Everytime, a lui Britney, duuuh.”

Britney a scris această baladă împreună cu Annet Artani şi Anette Stamatelatos şi a fost înregistrată şi lansată ca răspuns la single-ul din 2002 al fostului ei iubit, Justin Timberlake, ‘Cry Me a River’ – care a avut ca sursă de inspiraţie despărţirea lor. Câteva din versurile melodiei spun: “Everytime I try to fly I fall, without my wings / I feel so small / I guess I need you baby /

And everytime I see you in my dreams, I see your face / It’s haunting me / I guess I need you baby.”

Charli va trebui, însă, să lase deoparte gândurile despre moarte, pentru că se pregăteşte să lanseze cel de-al treilea album din carieră, continuarea celui din 2014 – ‘Sucker’. Despre noul disc vedeta a spus că va fi “ca o petrecere pop de proporţii”.