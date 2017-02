Chartere de vacanţă spre Zakynthos şi Antalya de pe Aeroportul Salcea

Compania Air Bucharest va opera din această vară curse charter de pe Aeroportul “Ştefan cel Mare” Suceava către două destinaţii din Turcia şi Grecia. Este vorba despre insula Zakynthos-Grecia şi de Antalya-Turcia. Anunţul oficial a fost făcut în cadrul unei conferinţe de presă la care au participat preşedintele Consiliului Judeţean, Gheorghe Flutur, directorul Aeroportului “Ştefan cel Mare” , Ioan Măriuţa, reprezentanţii companiei Air Bucharest Hassan Yapici-director şi Alexandru Ilie-director operaţional şi reprezentanta touroperatorului Kusadasi- Oana Yapici. De menţionat că Air Bucharest a fost înfiinţată de Oana şi Hassan Yapici.

Preţuri pentru sejururi pornind de la 346 de euro de persoană

Zborurile către Zakynthos vor fi operate în zilele de miercuri începând cu data de 7 iunie până în 27 septembrie. Decolarea din Suceava va fi la ora 17.20 iar aterizarea la ora 19.20. Zborul din Zakynthos către Suceava va fi operat la ora 14 cu sosire la ora 16. În ceea ce priveşte cursele charter către Antalya, acestea vor fi operate în zilele de luni începând cu data de 12 iunie până în 18 septembrie cu plecare din Suceava la ora 17:30. Cursa retur, de la Antalya la Suceava, va fi tot în zilele de luni, cu decolare la ora 14:45. Zborurile vor fi operate cu un avion Boeing 737, cu 148 de locuri. Oana Yapici a declarat că pachetele de vacanţă pentru cele două destinaţii, pentru şapte noţi, sunt deja puse în vânzare prin agenţiile de turism preţurile fiind extrem de atractive. «Preţurile pornesc de la 346 de euro de persoană cu transport, cazare, transfer, toate taxele incluse ajungănd la pachete de lux de 1.000-1.500 de euro de persoană. Preţuri variate şi accesibile pentru toţi. Acum pentru Antalya spre exemplu prin early booking reducerile sunt de 60% », a spus directorul agenţiei Kusadasi. Oana Yapici a subliniat că Air Bucharest va aduce pe aeroportul de la Suceava în jur de 2.200 de pasageri.



Air Bucharest, contract cu NATO

Alexandru Ilie a declarat la rândul său că din 2010 de când a fost înfiinţată compania Air Bucharest a transportat 500.000 de pasageri. El a amintit şi de contracte mai speciale onorate de companie precum cel cu NATO privind transporul de militari în zonele de conflict din Irak şi Afganistan, cel privind transportul de dizidenţi politici din Siria în Europa sau cel privind evacuarea personalului Ambasadei Marii Britanii din Tripoli-Libia în perioada regimului Ghadafi.

Flutur vrea ca şi grecii să cumpere pachete turistice în Bucovina

Seful administraţiei judeţene, Gheorghe Flutur, a ţinut să mulţumească reprezentanţilor companilor Kusadasi şi Air Bucharest pentru decizia de a opera de pe aeroportul sucevean arătând că va avea discuţii cu aceştia pentru a introduce noi curse, spre Spania spre excemplu dar şi pentru a aduce turişti din Grecia sau Turcia în Bucovina. «Discuţia cea mai importantă cu operatorii parteneri este să gândim zboruri din afară spre Suceava să aducem turişti în Bucovina. Ne gândim la Grecia în primul rând o ţară ortodoxă care cred eu că ar fi foarte interesată să vadă mănăstirile noastre, munţii, zonele schiabile, gatronomia. Vom discuta să-i aducem şi pe greci lşa noi nu doar noi să mergem la ei », a spus Flutur. Gheorghe Flutur a dat asigurări că va continua să investească în modernizarea aeroportului de la Salcea anunţând că pentru acest an au fost alocate 10 milioane de lei.