Acum cinci ani, Maxim Gavrilenco a băut, din neatenţie, o substanţă toxică depozitată în garaj, care i-a ars esofagul. Din acel moment, băiatul a spus “adio” locului de joacă şi prietenilor şi a început să îşi petreacă timpul prin spitale şi săli de operaţii, fiind hrănit printr-un tub care i-a perforat trupul firav.

După mulţi ani de chin, băiatul a primit o nouă şansă la o viaţă normală, fiind supus unei operaţii de reconstrucţie a esofagului, intervenţie care a avut loc la Spitalul Medical Park din Istanbul. Procedura chirurgicală, efectuată de doctorul Pelin Oguzkurt, a fost una complexă şi foarte riscantă, a durat 18 ore şi a presupus completarea esofagului compromis cu o bucată din intestinul gros. Imediat după operaţie, starea de sănătatea a băiatului de 11 ani s-a îmbunătăţit radical şi a început să plângă de bucurie când a resimţit pentru prima dată, după mulţi ani, gustul unui ciocolate.

Intervenţia chirurgicală a costat 30.000 de Euro, iar costurile au fost acoperite din fondurile strânse de Asociaţia “Salvează o inimă”, în urma unei campanii desfăşurate în mediul online, pe www.salveazaoinima.ro. “Împreună cu echipa am lucrat zi şi noapte pentru a găsi soluţii ca strigătul de ajutor al lui Maxim să ajungă la cât mai mulţi oameni. Într-o după amiază, am primit un apel telefonic de la un număr ciudat, care avea prefixul +351. La celălalt capăt al firului, o voce românească s-a prezentat că este directorul general al unei companii de construcţii din Portugalia şi doreşte să-l ajute pe Maxim cu suma integrală a intervenţiei, de 30.000 de Euro. În câteva ore am parafat contractul de sponsorizare, iar după 48 de ore suma era virată în cont. Acel scurt telefon de nici măcar un minut i-a schimbat radical viaţa acestui băiat chinuit. Ne-am bucurat enorm să ştim că băieţelul este bine, că are mare poftă de mâncare şi îi mulţumim bunului Dumnezeu pentru acest miracol. Este încă o dovadă în plus că Dumnezeu lucrează prin oameni”, declară Vlad Plăcintă, preşedintele Asociaţiei “Salvează o inimă”.

Asociația “Salvează o inimă”, înființată pe data de 17 decembrie 2012, a reușit să salveze, până în prezent, peste 150 de copii cu malformații grave. La campaniile umanitare organizate de Asociație, s-au alăturat peste 50.000 de persoane și companii românești și internaționale, înregistrându-se pe platforma online donații de peste 1.225.000 de Euro şi peste 220.000 de Euro din campanii de donaţii prin SMS. Pentru merite deosebite, Asociația “Salvează o inimă” a fost nominalizată la mai multe gale importante dedicate ONG-urilor, printre care amintim: Gala “Oameni pentru Oameni” (2014, 2015 și 2016), Gala “Societății Civile” (2016), Gala “Oamenii Timpului” (2015) și Gala “Zece Oameni de Valoare” (2016).