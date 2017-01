Administrația Națională de Meteorologie a emis două avertizări de cod galben de ninsori abundente și viscol valabil pentru județul Suceava. O primă avertizare este valabilă astăzi, de la ora 13:00 și până la ora 23:00, fenomenele vizate fiind ninsori însemnate cantitativ şi local viscolite. În intervalul menţionat va continua să ningă, iar local ninsorile vor fi însemnate cantitativ şi se va mai depune strat de zăpadă. De asemenea, va fi viscol în cea mai mare parte a Moldovei, inclusiv în județul Suceava, unde vântul va avea intensificări cu viteze de 50…70 km/h.

O altă avertizare de cod galben va intra în vigoare tot de astăzi, de la ora 23:00, fiind valabilă până sâmbătă, 7 ianuarie, ora 10:00.

Fenomene vizate în acest interval sunt intensificări ale vântului, zăpadă spulberată şi troienită.

ANM mai informează că în perioada următoare, în cea mai mare parte a ţării, vremea va fi geroasă atât noaptea, cât şi ziua, iar temperaturile minime se vor situa frecvent între -25 şi -15 grade.

