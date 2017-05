Într-o lume a digitalului în continuă expansiune, în care practic nu mai există domenii de activitate care să nu fie influenţate de calculatoare, Colegiul “Unirea”, Pașcani, este preocupat de ridicarea standardelor de pregătire a elevilor săi, de dobândirea de către aceștia a competențelor de literație digital cerute de piața muncii.

Recent, Colegiul “Unirea”a primit certificarea ca Centru Autorizat de Testare Certiport (CATC), fapt ce permite organizarea examenelor IC3-Global Standard 5 certificare internaţională privind utilizarea calculatorului și a internetului. Prima serie de elevi au susținut examenele săptămâna trecută. În urma unei intense perioade de pregătire suplimentară sub îndrumarea doamnei profesor Gabriela Panțiru și a unei simulări de examen online, în această vacanţă de primăvară, elevi din clasa a XII-a, viitori absolvenți ai Colegiului “Unirea”, dintre care Iacob Bianca–Mădălina, Marcu Iulia–Diana şi Teodorescu Anca (profil Științele Naturii) , au susţinut şi promovat examenele de certificare international privind utilizarea calculatorului și a internetului IC3-GS5 (Internet and Computing Core Certification). De asemenea, elevul Mocanu Bogdan-Constantin, clasa a XI-a, a promovat două din cele trei examene, urmând ca în perioada imediat următoare să susţină şi ultimul din cele trei examene.

Certificatul IC3-GS5 este emis de către compania Microsoft din SUA și reprezintă o certificare internaţională privind utilizarea calculatorului și a internetului. Absolvenții acestei prime serii își așteaptă în aceste zile certificatul din SUA, trimis prin poștă de către compania Microsoft. Certificarea internațională a competențelor IT este importantă pentru elevi întrucât ei au nevoie de un “diferențiator” pe CV-ul lor care să demonstreaze angajatorilor că posedă abilitățile IT cerute la locul de muncă. Certificările le demonstrează motivarea și angajamentul – aspecte importante pentru potențialii angajatori. GS5 (Global Standard 5) este un standard recunoscut la nivel internaţional pentru alfabetizarea digital şi reflect cele mai relevante competenţe, atât pentru cei din sistemul de învățământ, cât și pentru comunitatea largă. Global Standard 5 reflectă cele mai noi aplicații de tehnologie, ICT Inclusive- utilizarea tabletelor, Social Media și Cloud Computing. Certificările Certiport IC3 validează competenţele aliniate la traiectoriile de frunte privind educaţia şi cariera din lumea digitală de astăzi și sunt recunoscute la nivel global. Programul de certificare IC3 este recunoscut de Microsoft şi de Ministerul Educației Naționale. Încă de la începutul anului şcolar, doamna profesor Daniela–Claudia Orăşanu, director al Colegiului „Unirea”, a iniţiat colaborarea cu reprezentanţii Certiport în vederea asigurării condiţiilor pentru elevii interesaţi de a obţine certificarea internațională IC3-Global Standard 5 (GS5), certificat care le permite și echivalarea cu examenul de competențe digitale de la bacalaureat, la nivel de utilizator experimentat. De doi ani, Colegiul ”Unirea” este și ”Școală Google”, ca parte a proiectului ”Google for Education”. Astfel, școala noastră are un formator certificat Google Apps for Education – profesor Daniela-Claudia Orășanu, coordonator proiect – aproximativ 50 de profesori formați în utilizarea aplicațiilor online pentru educație și în jur de 15 profesori contributori Google for Education. În acest an avem în proiect înființarea unei ”clase a viitorului” – EduApps, dotată cu 15 chromebook-uri și tablă interactivă.