Combaterea contrabandei: rezultate încurajatoare, perspective îngrijorătoare

Piața neagră a țigaretelor a coborât în martie la 15,2%, 1 p.p. mai puțin față de nivelul de 16,2% din ianuarie 2017. Pentru a doua oară consecutiv, studiul Novel Research relevă tendința de scădere a comerțului ilegal.

„Regiunea nord-est rămâne și în martie 2017 cea mai afectată de comerțul ilegal cu țigarete, cu 42,9%, procentul fiind în creștere cu 5,3 p.p. față de ianuarie 2017. Regiunile vest și sud-vest continuă să înregistreze în martie 2017, un nivel ridicat al comerțului ilicit (18,5%, respectiv 20,9%), cu toate că cifrele sunt în scădere față de ianuarie. Cea mai substanțială scădere a pieței ilicite se înregistrează în partea de sud-est a țării. Din punct de vedere al provenienței, categoria „cheap whites” continuă să dețină și în martie cea mai mare pondere (56,3%), urmată de produsele provenite din Moldova (24,5%, în creștere cu 5,4 p.p. comparativ cu ianuarie 2017) și Ucraina (15,8%, în scădere cu 1,4 p.p.). Ponderea produselor provenite din Serbia se situează la 0,1%, în scădere cu 1 p.p. față de începutul anului 2017”, a declarat Marian Marcu, Director Novel Research.

Dorel Fronea, vicepreședinte ANAF și coordonator al activității structurilor vamale a declarat că „acest rezultat e contribuția Autorității Vamale la îndeplinirea celor 14 măsuri cerute de Premier. Operațiunile Scut 1 si 2, inițiate de Vamă în februarie și încheiate la 1 aprilie, au avut efecte pozitive. Așa cum am menționat recent în cadrul Conferinței Internaționale pentru Combaterea Traficului Ilicit cu Țigarete, pe lângă rezultatele concrete, cum a fost captura uriașă din portul Constanța, de 14 milioane de țigarete, astfel de acțiuni au și rolul de prevenție și de descurajare a grupărilor infracționale. De asemenea, un rol important în continuarea scăderii contrabandei îl au reînființarea echipelor mobile în ianuarie 2017, reoperaționalizarea echipelor canine și înființarea Biroului Monitorizare Comerț Electronic. Acest proces de modernizare a structurilor vamale trebuie să continue cu întărirea capacității echipelor mobile și eficientizarea echipamentelor de scanare pe care, la preluarea mandatului, în iulie 2016, le-am găsit neutilizate la capacitatea necesară, fiind necesar totodată și un amplu proces de creștere a capacității administrative a autorității vamale din România. Astfel, dacă se vor lua măsurile sustenabile mai sus menționate, acest trend de scădere de circa trei puncte procentuale comparativ cu noiembrie 2016, va continua pe termen mediu și lung. Totodată, în sprijinul obiectivului de a atinge media de 10% a comerțului ilegal cu țigarete din UE, ar trebui lansată și implementată „Strategia Națională pentru prevenirea și combaterea traficului ilicit cu țigarete 2017-2020”, inițiată de către Direcția Generală a Vămilor. Măsurile incluse în Strategie presupun resurse umane înalt calificate, dotarea cu echipamente de calitate, creșterea gradului de cooperare cu celelalte autorități de aplicare a legii, mediul de afaceri, precum și cu instituțiile similare interne și internaționale. Un exemplu al cooperării transfrontaliere cu țările riverane României este ultima întâlnire trilaterală de la Piatra Neamț, dintre autoritățile vamale ale României și Republicii Moldova, aceasta dovedind încă o dată că autoritatea vamală din România poate deveni un pilon de stabilitate în cooperarea vamală în regiune.”

„Guvernul poate câștiga lupta cu contrabandiștii. Cea mai bună dovadă este scăderea cu circa 17% a pieței negre în ultimele patru luni. Voința politică, acțiunea hotărâtă a autorităților și eforturile industriei au redus nivelul traficului ilicit de la 18%, cât era la finalul lui 2016, la 15%, cât este în prezent. Ce se va întâmpla mai departe, dacă ne vom îndrepta spre media europeană de 10% sau spre nivelul istoric de 36%, din 2010, depinde doar de măsura în care Guvernul României își va păstra reflectoarele pe rețelele extrem de bine organizate de traficanți care forțează în fiecare zi granițele României. Suntem însă optimiști: harta în timp real a capturilor de țigări din România, de pe www.stopcontrabanda.ro, evidențiază în fiecare zi noi reușite ale autorităților”, a declarat şi Ileana Dumitru, Director Legal & External Affairs, BAT Romania.

„Această scădere salutară ar putea fi temporară și urmată de o creștere abruptă, fără precedent, a pieței negre. În condițiile în care cele cincisprezece scanere ale Vămii nu funcționează din diverse motive, iar echipele mobile, reînființate de curând, nu sunt suficiente, câinii special instruiți pentru depistarea țigaretelor ilegale rămân în continuare cel mai eficient mijloc de luptă împotriva contrabandei. Investiția în formarea echipelor canine este cu mult depășită de valoarea capturilor. Câinii nu pot fi corupți, iar prezența lor în punctele vamale are impact și contribuie la prevenție. JTI a donat, începând din 2010, circa 40 de câini și mașini special echipate, precum și hrana și necesarul pentru antrenament. Primii 12 câini ar urma să se pensioneze anul acesta. Din păcate, proiectul înlocuirii lor e blocat, undeva la ANAF, iar cățeii selectați pentru program îmbătrânesc. În acest context, nu e clar nici ce se va întâmpla cu derularea acordurilor de formare, de către Vama română, a echipelor canine pentru Serbia și Moldova. În plus față de aceste aspecte operaționale, ne îngrijorează foarte mult o inițiativă care ar putea duce rapid piața neagră la nivelul record din 2010, de peste 36%, când contrabanda devenise cel mai important jucător pe piața țigaretelor. Potrivit punctului de vedere trimis la Camera Deputaților, care este for decizional, Guvernul susține respingerea OUG nr. 54/2010, aflată in vigoare. Respingerea ar însemna revenirea la regimul nereglementat al magazinelor Duty-Free, de dinainte de 2010, situație care ar pune în pericol securitatea națională și siguranța veniturilor bugetare. Așa cum e specificat și în expunerea de motive a ordonanței, aproximativ 40% din comerțul ilegal cu țigarete se derula la momentul adoptării acesteia prin Duty Free”, a declarat Gilda Lazăr, Director Corporate Affairs & Communications, JTI România, Moldova și Bulgaria, care a amintit în context și de campania „Contrabanda, o modă care te prinde. De la 2 la 7 ani”, derulata în parteneriat cu Poliția Română și Poliția de Frontieră.

„Cu toate că raportul Novel a notat două scăderi consecutive ale indicelui comerțului ilegal cu țigarete, trebuie să conștientizăm că suntem încă departe de media europeană de 10% și că autoritățile trebuie să fie consecvente în măsurile luate pentru a diminua acest fenomen. Considerăm că acest obiectiv poate fi atins printr-o abordare unitară și o colaborare continuă între autoritățile cu abilități de control, contribuind astfel la reducerea acestui indicator. Lupta împotriva comerțului ilicit este una dintre prioritățile Philip Morris International, un exemplu fiind programul PMI Impact, lansat anul trecut. Acesta este o inițiativă globală, de acordare de fonduri pentru proiecte dedicate luptei împotriva contrabandei și infracțiunilor asociate acesteia, cu un buget anual de 100 milioane USD. 170 de organizații, incluzând agenții guvernamentale, universități și instituții de cercetare, organizații non-guvernamentale și entități private au înscris peste 200 de proiecte pentru cele trei categorii acoperite de acest program: cercetare, educație și conștientizare a impactului comerțului ilicit. Înscrierile au venit din 42 de țări, inclusiv România”, a precizat Alexandra Olaru, Director Corporate Affairs, Philip Morris Romania.

„Eforturile autorităților de aplicare a legii au fost foarte vizibile la acest început de an. Milioane de țigarete ilegale capturate, zeci de percheziții, grupări infracționale destructurate, operațiuni complexe, întâlniri la nivel înalt cu instituții similare din regiune – toate acestea au presupus resurse suplimentare alocate. La fiecare creștere a contrabandei, pierderilor la buget li se adaugă și resurse cheltuite de Poliție, Vamă, Poliția de Frontieră. Pentru ca aceste reduceri ale pieței negre să se înscrie într-un trend pe termen lung, este absolută nevoie de o Strategie de combatere a comerțului ilegal cu țigarete, la nivel național, care să implice toți factorii cu putere de decizie în domeniu. Aceasta pentru că, așa cum am mai menționat, pachetul de țigarete este cel mai taxat produs din România – 75-80% din preț reprezintă acciza, TVA, taxe și alte contribuții plătite la stat”, a declarat Adrian Pirau, Director Comercial, Imperial Tobacco Romania.

Pentru reducerea contrabandei pe viitor, sunt necesare, de asemenea, mai multe schimbări legislative, pe care producătorii de țigarete, împreună cu autoritățile de aplicare a legii le solicită de ani de zile. Astfel, pe lângă reglementarea unitară, pe criteriu cantitativ, a infracțiunilor de evaziune fiscală și de contrabandă cu țigarete, este necesară clarificarea situației la punctele de trecere a frontierei interne, cu Ungaria și Bulgaria, precum și stabilirea unor atribuții specifice pentru poliția locală și jandarmerie, întrucât comerțul ilegal cu țigarete se desfășoară în zona de competență a acestora – piețe, oboare, stații de metrou.

Sectorul tutunului este al doilea mare contribuabil la bugetul de stat al României, după cel petrolier. În 2015, companiile de tutun au virat la buget circa 3 miliarde de euro, însemnând accize, TVA, taxe și contribuții. Suma reprezintă aproape 2% din PIB, sau echivalentul a 12,5% din totalul veniturilor bugetare.