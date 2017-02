„Comoara Bucovinei” se va deschide la Berchişeşti (FOTO)

La doar câţiva kilometri de Suceava, în comuna Bechişeşti, se va deschide unul dintre cele mai impresionante complexuri turistice din judeţ. Este vorba de Complexul turistic şi de agrement “Comoara Bucovinei”, situat în satul Corlata. Recepţia investiţiei a avut loc miercuri, urmând ca deschiderea oficială a complexului să aibă loc în perioada următoare.

Primarul comunei Berchişeşti, Violeta Ţăran, a declarat că investiţia în complextul “Comoara Bucovinei” este una impresionată, acesta întinzându-se pe o suprafaţă de câteva hectare, şi cuprinde spaţii de cazare, restaurant, terenuri de sport, iazuri pentru pescuit, precum şi o mini-grădină zoologică. Ansamblul se află într-o zonă deluroasă mirifică, cu o mare suprafaţă împădurită, peisajele fiind de poveste.



“Inaugurarea Complexului Comoara Bucovinei înscrie comuna Berchişeşti pe harta turismului românesc, deoarece frumuseţea zonei, precum şi modul elegant şi cu foarte mult bun gust al tuturor elementelor componente ale acestei oaze de relaxare, vor atrage cu siguranţă foarte mulţi vizitatori. Construcţiile din ansamblul „Comoara Bucovinei” se disting prin detalii rafinate care vor face diferenţa şi sunt sigură că vor fi apreciate la superlativ de către turiştii ce vor ajunge la Corlata. În curând, multe drumuri de vacanţă vor duce către „Comoara Bucovinei”, fapt care va spori faima comunei noastre şi o va face cunoscută în toată ţara”, a spus Violeta Ţăran.



Ea a adăugat că Primăria Berchişeşti îşi doreşte să colaboreze cu toţi cei care doresc să investească în această comună. “Deschiderea mea este totală din acest punct de vedere. Orice investiţie înseamnă dezvoltare, prosperitate, locuri de muncă, noi oportunităţi pentru localnici”, a mai spus primarul comunei Bechişeşti.