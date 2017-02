Concert caritabil „Din suflet pentru suflet”

Asociația Plai Străbun Suceava, reprezenta de d-na Luminita Banc, Petrocont S.R.L Suceava, reprezentata de d-na Petronela Badelita, Ansamblul artistic “Dor Internaţional”- coordonat de dl. Valentin Marocico si Primăria Şcheia, reprezentata de dl. Primar Vasile Andriciuc , in parteneriat cu Asociația Societatea pentru Egalitate de Gen (SEG) Suceava, Federaţia Patronală a IMM din judeţul Suceava, Asociaţia Unităţilor de Cult Ortodoxe Proprietare de Păduri din Protopopiatele Suceava şi Rădăuţi, , CECCAR filiala Suceava, Asociatia Euroactiv Suceava si Intermedia Suceava au organizat în data de 26.02.2017, începând cu ora 16 la Casa de Cultură a Sindicatelor Suceava

Concertul caritabil

„Din suflet pentru suflet”

pentru ajutorarea familiei Belciug din satul Mihoveni, comuna Şcheia, jud. Suceava care, in urma unui incendiu, a rămas fără agoniseala de o viaţă

La acest concert au participat artiştii: Sofia Vicoveanca, Sorin Filip, Angelica Flutur, Ansamblul de copii si tineri “Balada Bucovinei” Suceava, coordonatori: George Sîrbu şi Oana Maria Sîrbu Botezat, Laura Haidău, Nicoleta Cojocaru, Ilie Caraş, Mădălina Slusarec, Andreea Lupu, Ghiorghiţă Ciot, Ghiorghiţă Rotaru, Ansamblul “Dor”Moara coordonat de prof. Irimia Constantin, Alex Cozaciuc, Valentin Bertea, Valentin Marocico, Corala mixtă „Ciprian Porumbescu” Suceava, dirijor preot prof. Tablan Lucian Popescu ş.a.

Domnisoara Mihaela Barsan, de la Intermedia TV, a prezentat evenimentul.

Din vanzarea biletelor, din donatiile de la concert si de la sediile celor doi organizatori principali: Asociatia Plai Strabun ( Suceava, str. Mihai Viteazu nr 5, bl. 5, sc. C, ap.3), Petrocont SRL ( Suceava, str. Aleea Nucului , nr. 7 A, tel. 0230220009) si din sponsorizari de la agenti economici s-a adunat suma de 15.800 lei.

Din acesti bani, Asociatia Plai Strabun, sub coordonarea Primariei Scheia, va achizitiona materialele de constructii necesare pentru refacerea casei distruse de incendiu.

Urnele pentru donatii vor ramane la sediile celor doi organizatori mentionati anterior pana la rezolvarea cazului.

Sponsori: Tipografia Celestin , TIPO HELP SES SRL, Asociatia Dedeman, Bricostore, Gaitan SRL, Restaurant Coliba Haiducilor etc.

Parteneri media: Intermedia TV, Plus TV, TV Moldova, Bucovina Tv, Monitorul de Suceava, Crai Nou, Radio As, Radio Top 91, Viva FM etc.

Multumim din suflet tuturor!

Presedinte Asociatia Plai Strabun,

Luminita Banc