Conducerea echipei Foresta Suceava s-a înţeles cu atacantul Cătălin Vraciu

Primul jucător transferat în perioada de iarnă este atacantul Catalin Vraciu. Fotbalistul de 27 de ani a fost adus pe “Areni” la solicitarea expresa a antrenorului Cristi Popovici.

Vraciu a fost golgheterul echipei SC Bacău în sezonul trecut din Liga a II-a, cu 20 de goluri marcate în 31 de jocuri. Ajuns în toamnă la Timișoara, vârful băcăuan nu a confirmat așteptările, bifând doar 5 prezențe în prima ligă și una în Cupa Ligii. În decursul carierei, Cătălin Vraciu a mai jucat pentru formațiile FCM Bacău, FC Botoșani și Dunărea Galați și este cotat de site-ul transfermarkt.ro la 150.000 de euro.

„Eu mi l-am dorit pe Vraciu. Este un jucător cu care am mai lucrat la Bacău. Şi-a reziliat contractul cu Poli Timişoara şi îl aştept luni la pregătiri. Am renunţat la doi jucători la finele anului trecut, Matei şi Avram, iar acum am renunţat şi la Vlad Bujor, dar îmi doresc să fac un nucleu bun de 8-9 jucători, pe care, din vară, să-l completăm cu alţi 3-4” a declarat Cristi Popovici.

Antrenorul sucevenilor îşi mai doreşte un fundaş central şi un mijlocaş. Cătălin Pârvulescu şi nigerianul Samsom Nwabueze, de la CSM Râmnicu Valcea, sunt celelalte nume vehiculate pentru un posibil transfer la Foresta.

sursă foto: sport.bacaul.ro