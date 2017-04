Constantin Boliacu nu s-a prezentat la concursul pentru șefia DSP Suceava

Directorul economic al Spitalului Județean Suceava, Constantin Boliacu, nu s-a prezentat la concursul pentru șefia Direcției de Sănătate Publică, din motive personale. Examenul a avut loc astăzi, la București. La concurs s-au mai înscris doi candidați, fiind vorba despre Nicoleta Coca Pînzari şi Niculai Todireasa. Anul trecut, Constantin Boliacu a candidat, fără succes, pentru funcţia de primar al municipiului Rădăuţi din partea ALDE. Luna trecută, soția acestuia, Silvia, a fost numită de Guvernul Grindeanu în funcția de subprefect de Suceava.

