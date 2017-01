Comisarul european pentru politică regională, Corina Crețu, a aprobat alocarea de fonduri europene pentru continuarea a 11 proiecte din mai multe regiuni din România, printre care și unul din județul Suceava. Valoarea totală a finanțării din partea Uniunii Europene pentru cele 11 proiecte este de 500 de milioane de euro. „Prin deciziile adoptate am facilitat continuarea acestor proiecte, începute în perioada 2007–2013, în actuala perioadă de programare. Sunt proiecte esenţiale pentru dezvoltarea României şi îmbunătăţirea calităţii vieţii cetăţenilor”, a precizat Corina Creţu. Într-un comunicat de presă se precizează că pe lâmgă Suceava, alte cinci județe au mai primit fonduri pentru dezvoltarea sistemului de management integrat al deșeurilor.

Vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Viorel Seredenciuc, a declarat ieri că proiectul aprobat pentru Suceava are o valoare de 4,047 milioane de euro, fără TVA, și vizează dezvoltarea sistemului de management al deșeurilor, și are o valoare de 4,047 milioane de euro, la care se adaugă TVA. Viorel Seredenciuc a spus că fondurile sunt alocate pentru finalizarea proiectului Sistemul de Management Integrat al deșeurilor, aflat deja în implementare. Viorel Seredenciuc a spus că trei investiții, respectiv stațile de transfer deșeuri de la Fălticeni și Rădăuți, precum și finalizare gropii ecologice de deșeuri de la Pojorâta au fost trecute în a doua etapă a proiectului, fiind finanțate prin Programul Operațional Infrastructură Mare.

Depozitul ecologic de pe Mestecăniş are o capacitate de 0,39 Mt, dispune de staţie de tratare levigat şi utilaje pentru operare depozit. În cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor (SMID) au fost achiziţionate inclusiv maşini speciale pentru transportul deşeurilor. Contractul a fost executat de firma austriacă Bilfinger Baugesellschaft GmbH în asociere cu compania românească SC Concret Construct AG SRL, iar valoarea este de peste 27 de milioane de lei fără TVA. Capacitatea proiectată este suficient de mare încât să asigure necesarul de depozitare a gunoaielor din zona de munte a judeţului cel puţin până în 2037. În economia SMID, pe Mestecăniş vor fi duse deşeurile produse de 14,6% din populaţia judeţului, respectiv cei peste 100.000 de locuitori din zona de munte a judeţului, din 23 de unităţi administrativ teritoriale. Restul localităţilor, până la 114, sunt arondate depozitului de la Moara.

Proiectul SMID a presupus construcţia a două noi depozite de deşeuri la Moara şi Pojorâta, primele celule cu o capacitate de 1,38 de milioane de tone, respectiv 0,39 de milioane de tone; închiderea şi reabilitarea a şapte depozite de deşeuri neconforme – la Suceava, Rădăuţi, Gura Humorului, Fălticeni, Siret, Vatra Dornei şi Câmpulung Moldovenesc; construcţia a trei staţii de transfer la Rădăuţi (capacitate de 40.575 t/an), Fălticeni (27.544 t/an) şi Câmpulung Moldovenesc (11.197 t/an) şi modernizarea a două staţii de transfer existente la Gura Humorului (16.691 t/an) şi Vatra Dornei (11.787 t/an). Proiectul mai include construcţia unei staţii de sortare la Moara , furnizarea unei unităţi de compostare individuală în zonele suburbane şi rurale şi de tocătoare pentru compostarea in situ a deşeurilor din parcuri şi grădini, precum şi asistenţă tehnică şi supervizare a lucrărilor.