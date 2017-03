Corul Bravissimo lansează "The spirit Of Bravissimo"

Este uimitor cât de bine sună muzica unor mari artiști în interpretarea Corului Bravissimo, sub bagheta magică a Dirijorului Elena Radu.

link Youtube: https://youtu.be/XIPXl9vhMHM Aceste minuni reușesc prin talentul lor să ne surprindă de fiecare dată, oferindu-ne la fiecare apariție o lecție de muzică și de viață. Dacă în primăvara lui 2016 ne încântau cu videoclipul melodiei “La danza di Rosinka”, acum acești remarcabili artiști vin să își reconfirme talentul și lansează videoclipul “THE SPIRIT OF BRAVISSIMO”. Acesta este titlul ales pentru noua producție muzicală, ce are ca și suport audio hituri din repertoriul unor artiști celebri. Astfel, veți asculta într-o nouă viziune realizată de compozitorul și orchestratorul Dragoș Stama piese precum: IMAGINE DRAGONS – Radioactive; COLDPLAY – Paradise; DAFT PUNK – Get Lucky și SMILEY – Acasa. Această ultimă piesă are o însemnătate aparte pentru membrii corului, care au concertat în două mari spectacole susținute de Smiley, atât la Sala Palatului, cât și la Romexpo. Coloana sonoră este susținută de un conținut video optimist, în care vom descoperi frumoasa poveste a unor copii și adolescenți ce au ales să călătorească în universul fantastic al muzicii. În acest univers, joaca și dragostea pentru cânt sunt intr-o simbioză perfectă, creionând acel mediu ideal unde ei se pot bucura din plin de tot ce le oferă viața. Este povestea pe care această frumoasă familie a Corului Bravissimo o trăiește în fiecare zi, de șapte ani încoace. Filmările au fost realizate pe durata mai multor zile, în locații diferite. Astfel, prima zi s-a filmat la Art School Bravissimo, școala de muzică și teatru unde se șlefuiesc aceste talente, urmând ca în cea de a doua zi să se filmeze într-un amfiteatru din Sectorul 4 al Bucureștiului. Ultima locație aleasă a fost Teatrul de Artă, unde ca și în prima zi, au participat la filmări muzicieni inimoși, care cred în această frumoasă poveste a Corului Bravissimo ( http://www. bravissimoartschool.ro/corul- bravissimo/ ). Echipa care s-a ocupat de producția video și de tot ce înseamnă imagine este formată din Narcis Cozmiuc și Radu Drăghici, mai vechii parteneri de la Iris Art Media, după un scenariu scris de Elena Radu, inima acestui proiect. In ceea ce privește producția audio, s-a realizat la On Music, cu implicarea extraordinară a Dirijorului Daniel Jinga și a producătorului Cristian Eberhard. BRAVISSIMO MUSIC este editorul acestei producții și entitatea care a fost concepută special pentru susținerea copiilor și tinerilor înzestrați cu talent la muzică. Povestea de succes a Corului Bravissimo nu se oprește aici. Ea continuă cu siguranță, în spiritul acestui videoclip și a tuturor realizărilor trecute și viitoare.