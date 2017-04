CSM Bucovina Suceava s-a întors doar cu punctul bonus defensiv de la Buzău, acolo unde a cedat în faţa gazdelor de la Stejarul, cu 16-23, într-o partidă din etapa a X-a a Diviziei Naţionale de rugby. Echipa antrenată de Constantin Vlad a condus în debutul întâlnirii cu scorul de 9-3, în urma a trei lovituri de pedeapsă transformate de Sabin Creţu, dar gazdele au întors scorul pe finalul primei reprize şi au intrat la pauză la cabine cu un avantaj de două puncte, scor 11-9.

În partea secundă, Dragoş Manole a reuşit un eseu, Sabin Creţu l-a transformat de pe con, iar gruparea suceveană conducea la un moment dat cu scorul de 16-11. Mai buni pe linia de treisferturi, buzoienii au revenit puternic în ultimele 20 de minute ale întâlnirii şi s-au impus în final cu scorul de 23-16.

„Era important să ne consolidăm locul 2 în clasament, dar din păcate am reuşit să ne întoarcem de la Buzău doar cu punctul bonus defensiv. Este un rezultat conform cu realitatea din teren. Victoria buzoienilor a fost meritată. Au fost mai buni decât noi pe linia de treisferturi, au jucat în viteză, în vreme ce noi am comis multe greşeli tehnice în apărare, dar şi in plan tactic, unde nu am fost prea inspiraţi„, a spus antrenorul Constantin Vlad.

Rezultatele etapei X-a:

CSU Arad – RC Bârlad 20-36

CS Mănăştur Cluj – CS Năvodari 5-66

Stejarul Buzău – Bucovina Suceava 23-16

Ştiinţa Petroşani – RCM Galaţi (20 mai)

Clasament

1. CS Năvodari 10 9 0 1 437-121 45

2. CSM Suceava 10 7 0 3 283-199 33

3. Stejarul Buzău 10 7 0 3 175-150 30

4. Ştiinţa Petroşani 9 6 0 3 257-186 28

5. RC Bârlad 10 4 0 6 252-209 23

6. RCM Galaţi 9 3 0 6 149-191 18

7. CSU Arad 10 2 0 8 132-208 9

8. CS Mănăştur Cluj 10 1 0 9 111-400 3

În runda viitoare, CSM Bucovina Suceava va primi sâmbătă, 22 aprilie, vizita celor de la CSU Arad.