CSM Suceava a învins la scor gruparea CS Mănăștur Cluj

Iubitorii sportului cu balonul oval au venit sâmbăta trecută pe terenul Complexului Sportiv „Unirea” pentru a-şi susţine echipa favorită CSM Bucovina Suceava care a întâlnit-o pe CS Mănăstur Cluj, ultima clasată în clasamentul Diviziei Naţionale de Rugby. De ceva vreme şi cum s-a observat şi în meciul de sâmbătă, elevii antrenorului Constantin Vlad vor să revină în primul eşalon rugbistic, Super Liga, câştigând pe „Unirea” fără drept de replică cu 66-3 (45-3).

Reamintim cititorilor noştri că echipa locală a fost prezentă ultima oară pe în primul eșalon valoric în urmă cu zece ani. Deoarece rugby-ul ca sport presupune un regulament destul de complicat şi pentru a-i iniţia şi pe cei „debutanţi”, organizatorii partidei de sâmbătă au asigurat în premieră pe „Unirea” comentariul meciului fază cu fază, eseu, transformare, lovitură de pedeapsă ori grămadă. Şi pentru cunoscători şi pentru necunoscători acest gest a fost asigurat de antrenorul emerit Dumitru Livadariu, profesor al Liceului cu Program Sportiv Suceava.

„Am avut un meci cu un adversar care nu ne-a creat probleme. Am rulat pe teren tot lotul. Avem şanse pentru Super Liga, dar nu cred că suntem în stare să ne descurcăm financiar”- ne-a declarat antrenorul Constantin Vlad. Meciul de sâmbătă s-a desfăşurat în cadrul etapei a IX-a a sezonului regulat. Şi dacă tot am vorbit de finanţarea echipei locale de rugby, am aflat că oameni de suflet au început să finanţeze, pe lângă Primărie şi Consiliul Local, sportul cu balonul oval, amintindu-i aici pe AC Mobile, Agro Complex „Paşcani”, Ava Star şi Expert Optic „Suceava”. Meciul de etapă de pe „Unirea” a fost arbitrat ca la carte de un fost rugbist, Ionuţ Flutur. Următoarea etapă este programată pentru duminică, 9 aprilie a.c., cu o deplasare la Buzău, unde antrenorul Constantin Vlad vrea să le producă o nouă surpriză sucevenilor, printr-o victorie.