CSM Suceava a reuşit să facă un stagiu de pregătire centralizată la Vatra Dornei

Echipa de rugby a Clubului Sportiv Municipal Suceava a efectuat pe parcursul săptămânii trecute un stagiu de pregătire centralizată de patru zile la Vatra Dornei. Cu câteva zile înainte de reluarea campionatului Diviziei Naţionale, antrenorul Constantin Vlad a reuşit să strângă în acest cantonament cam 80% din jucătorii pe care va conta în returul actualului sezon competiţional, lucru care nu prea se întâmplă la antrenamente, din cauza obligaţiilor de serviciu pe care le au unii jucători. Acest cantonament a fost posibil graţie ajutorului primit din partea a doi foşti jucători ai echipei, Alin Creţu, managerul firmei AC Mobile şi Andrei Puiu, de la firma Expert Optic Suceava. Sucevenii au avut parte de patru zile de pregătire intensă, cu câte două antrenamente pe zi.

„Mă bucur că am reuşit să facem acest cantonament în care am avut atât pregătire fizică, tactică, dar şi teoretică. Am stabilit planul de joc pentru fiecare jucător, cu tot ce are de făcut în fiecare moment al meciului. Sunt mulţumit de cum au decurs lucrurile la Vatra Dornei şi sper să obţinem rezultate cât mai bune, chiar dacă nu am reuşit să ne pregătim aşa cum ne-am propus, echipa fiind cam la 70-80% din capacitate. Mulţumim firmelor AC Mobile şi Expert Optic, Alin Creţu şi Andrei Puiu pentru sprijinul financiar fără de care n-am fi putut merge în cantonament, dar şi Asociaţiei Prietenii Rugby-ului din Bucovina, ce ne-a ajutat cu asigurarea pentru jucători. Mulţumim şi celor din Vatra Dornei pentru că ne-au pus la dispoziţie terenul şi sala, dar şi gazdelor de la Casa Bucovineană”, a declarat antrenorul Constantin Vlad.

Tehnicianul sucevean a mai adăugat că în această perioadă de pregătire a încercat să adapteze jocul echipei la rugby-ul modern, unul spectaculos, dar şi eficient pe tabelă, dar în acelaşi timp să-l adapteze şi la calităţile jucătorilor pe care-i are la dispoziţie.

În această pauză competiţională, sucevenii au disputat un amical important cu echipa din prima ligă, Politehnica Iaşi, iar în rest au avut meciuri şcoală cu diferite teme în compania juniorilor antrenaţi la Liceul cu Program Sportiv Suceava de Dumitru Livadaru, centru de unde şi-n acest an au fost promovaţi mai mulţi jucători la echipa de seniori.

CSM Suceava va începe returul Diviziei Naţionale în această sâmbătă, pe 25 martie, cu o partidă pe teren propriu în compania celor de la RC Bârlad, în a doua etapă urmând să joace tot acasă, cu CS Mănăştur Cluj.