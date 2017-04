La sfârșitul săptămânii trecute, Bucureștiul a găzduit turneul care a adunat cele mai bune patru echipe al seriei est a Diviziei A2 de volei masculin, turneu care a contat pentru faza a doua a play-off-ului. Primele două clasate în acest turneu a stabilit și-au câștigat dreptul de a merge la barajul de promovare în primul eşalon valoric al voleiului masculin românesc.

Deși s-a luptat cu trei echipe din Capitală, CSM Suceava a demonstrat că are valoare, iar jucătorii ei că au caracter. Plecată la această competiție în ultima clipă, formația suceveană pregătită de profesorul Victor Pancu a evoluat fără complexe și a câștigat primele două meciuri, cu Știința București și apoi Rapid București și, indiferent de rezultatul meciului cu Dinamo, tot București, s-a calificat la turneul de baraj pentru promovarea în Divizia A1!

Surprinzător, CSM Suceava a avut probleme mai mari cu Rapid București, formație pe care o învinsese la pas în sezonul regulat, decât cu ocupanta locului secund în seria est, Știința București. Sucevenii s-au mobilizat exemplar în duelul cu Știința București pe care l-au câștigat lejer cu 3-0 (22, 22, 20).

Disputa cu Rapid București a fost una dramatică. După un prim set adjudecat la 19, sucevenii s-au relaxat prematur și le-au cedat pe următoarele două la 22 și 17, setul trei fiind afectat și de accidentarea gravă a lui Giurcă. În setul al patrulea CSM Suceava a strâns rândurile și i-a ”bătut” pe rapidiști la 14! În tie-break, Rapid a condus la primul time-out tehnic cu 8-6. Din acel moment, pe teren a existat doar CSM Suceava care a cucerit ultimul set cu 15-11.

Voleibaliștii suceveni au ținut să mulțumească din nou domnului Dumitru Popescu de la SUCT Suceava, cel care a arătat că are suflet mare și este alături de gruparea suceveană la greu, fără aportul său participarea la turneul bucureștean fiind imposibilă.

Echipa de volei CSM Suceava a oferit din nou o lecție de patriotism local și dorință de afirmare, arătând din nou că are valoare și merită. Dacă participarea la acest turneu a fost una sub semnul întrebării până în ultima clipă, cea de la barajul de promovare în Divizia A1 este chiar problematică. Oricum, CSM Suceava are ocazia să le arate tinerilor săi ce înseamnă meciurile decisive cu miză uriașă, promovarea tinerei generații fiind obiectivul grupării.

Din lotul echipei CSM Suceava au făcut parte sportivii: Sasu, Huțuleac, Pietraru, Mihuț, Gontariu, Lupuleasa, Giurcă, Orășanu, Buhu, Butnaru, Verciuc.