CSM Suceava joacă la barajul pentru promovare în Divizia A1

CSM Suceava participă la finele acestei săptămâni la turneul pentru promovare în Divizia A1 de volei masculin. La acest baraj vor fi prezente formaţiile Dinamo Bucureşti, CSU VesTimişoara, CSM Suceava şi gruparea gazdă CSŞ 2 Baia Mare.

CSM Suceava a participat la barajul pentru promovare în Divizia A1 de patru ori în ultimii şapte ani, demonstrând faptul că voleiul sucevean are resurse. Formaţia suceveană are un nivel de maturitate sportivă optim, dar nu are suficientă forţă financiară pentru a ajunge în primul eşalon valoric. În acest sezon competiţional, CSM Suceava şi-a depăşit mult condiţia financiară prin prisma performanţelor sportive obţinute.

„Mergem la Baia Mare să ne apărăm şansa. Nu ne putem lupta cu Dinamo şi bănuiesc, nici cu gazdele. Totuşi, băieţii noştri intră în teren de fiecare dată cu dorinţa de victorie. Pentru tineri este o oportunitate grozavă de a acumula experienţă şi de a se căli în meciuri grele.

Este un rezultat de excepţie pentru echipa noastră în pofida nesiguranţei financiare din ultima perioadă” a declarat antrenorul echipei de volei masculin CSM Suceava, Victor Pancu.

Şedinţa tehnică a turneului de baraj pentru promovarea în Divizia A1 de volei masculin în care se va stabili programul meciurilor va avea loc joi.