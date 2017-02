CSM Suceava va debuta în noul sezon oficial de campionat în data de 25 martie. Formaţia suceveană se află în pregătire în localitate pentru returul de campionat din Divizia Naţională. De la reluarea antrenamentelor, echipa antrenată de Constantin Vlad s-a axat în special pe pregătirea fizică, în sălile din Gura Humorului şi Ipoteşti, dar şi afară, la Suceava şi Gura Humorului, în zilele când acest lucru a fost posibil.

Zilele trecute, componenţii echipei sucevene au trecut cu brio şi testele medicale, teste absolut necesare mai ales într-un sport de contact, aşa cum este rugby-ul.

„Am trecut cu bine testele medicale şi ne pregătim în continuare la Suceava sau la Gura Humorului. Am avut mai multe antrenamente în sală, când condiţiile de afară nu ne-au permis să ieşim, deoarece riscam accidentări inutile, dar de acum ne vom pregăti în principal pe teren. Îmi doresc să găsim resurse pentru a face un cantonament montan la Vatra Dornei, astfel încât să ne pregătim mult mai bine pentru meciurile din retur. Am vorbit cu cei de la Politehnica Iaşi şi vom face un meci de pregătire cu ei, la noi sau la ei, în funcţie şi de vreme, dar şi de programul lor de pregătire. Aşteptăm să vedem şi de ce buget vom beneficia pentru a ne stabili obiectivele şi programul pentru acest an. Sperăm ca Primăria şi Consiliul Local Suceava să fie alături de noi şi să ne susţină ca şi până acum, deoarece fără sprijinul autorităţilor locale am fi în pericol ca echipa să fie desfiinţată”, a declarat antrenorul Constantin Vlad.

CSM Suceava va începe returul pe data de 25 martie, când va juca pe teren propriu cu RC Bârlad.