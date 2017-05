CSM Suceava va fi prezentă la turneul pentru promovare în Divia A1 de volei masculin. La aceast baraj vor fi prezente formaţiile Dinamo Bucureşti, CSU VesTimişoara, CSM Suceava şi gruparea gazdă CSŞ 2 Baia Mare.

Deşi gruparea suceveană a ajuns în ultimul moment la turneul final four al seriei est din cauza problemelor financiare, de această dată clubul mamă a făcut eforturi deosebite pentru ca jucătorii suceveni să aibă experienţa unui nou baraj de promovare în primul eşalon valoric.

„Am considerat că este un ultim turneu din acest sezon competiţional şi jucătorii merită să participe. S-au făcut eforturi deosebite şi echipa noastră se va prezenta la competiţia de la Baia Mare” a declarat directorul CSM Suceava, Vasilică Băiţan.

CSM Suceava a participat la barajul pentru promovare în Divizia A1 de patru ori în ultimii şapte ani, demonstrând faptul că voleiul sucevean are resurse. Formaţia suceveană are un nivel de maturitate sportivă optim, dar nu are suficientă forţă financiară pentru a ajunge în primul eşalon valoric. În acest sezon competiţional, CSM Suceava şi-a depăşit mult condiţia financiară prin prisma performanţelor sportive obţinute.

„Mă bucur că putem să ne prezentăm la acest turneu. S-au făcut şi se fac eforturi mari pentru a putea merge la Baia Mare. Mulţumim pentru asigurarea transportului SC SUCT Suceava şi domnului Dumitru Popescu care ne-a ajutat întotdeauna la greu.

Echipa noastră s-a străduit mult în acest sezon competiţional,iar jucătorii noştri au arătat că au caracter.

Pentru noi obiectivul în ultimii ani a fost promovarea tineretului şi acelaşi lucru îl vom face şi la acest turneu de baraj pentru promovarea în Divizia A1. Pentru tineri este o experienţă deosebită să joace meciuri cu tensiune, meciuri de mare încărcătură psihică. Îl vom avea în lot şi pe tânărul Alexandru Raţă care a evoluat la Campionatul European de juniori cu naţionala României” a declarat antrenorul echipei de volei masculin CSM Suceava, Victor Pancu.

Şedinţa tehnică a turneului de baraj pentru promovarea în Divizia A1 de volei masculin în care se va stabili programul meciurilor va fi joi, 18 mai.