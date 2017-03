CSM Suceava va juca pe terenul celor de la Ştiinţa Bucureşti etapa a II-a a play-off-ului seriei est

La mijlocul acestei săptămâni a avut loc licitaţia pentru organizarea turneului care reuneşte cele mai bune patru echipe ale seriei est a Diviziei A2 de volei masculin. Partea a II-a a play-off-ul acestui sezon competiţional va fi organizată de Ştiinţa Bucureşti şi se va desfăşura în perioada 31 martie – 2 aprilie. La licitaţia pentru stabilirea organizatorului a participat şi formaţia CSM Suceava, dar din păcate, nu a fost aleasă să găzduiască turneul. Cei de la FRV au considerat mai „economic” ca turneul să fie organizat la Bucureşti pentru că trei, din cele patru echipe calificate în această fază a competiţiei sunt din capitală. La etapa a II-a din play-off-ul seriei est vor participa echipele Dinamo, Ştiinţa şi rapid, toate din Bucureşti şi CSM Suceava.

„Îmi pare nespus de rău că nu am primit dreptul să organizăm turneul celor patru echipe ale seriei est. Nu am avut niciodată această şansă şi am sperat ca măcar în acest an să oferim publicului iubitor de volei din Suceava ocazia de a vedea u spectacol sportiv adevărat. Mulţumesc domnului Dumitru Popescu de la SUCT Suceava pentru că am avut posibilitatea să participăm la licitaţia de organizare.

Nu ne putem pune cu Dinamo, care nu a pierdut niciun set în acest sezon competiţional, dar cu Ştiinţa Bucureşti şi Rapid Bucureşti ne vom lupta pentru victorie. Ar fi frumos să participăm la turneul de promovare pentru a putea oferi o experienţă deosebită tinerilor noştri jucători” a declarat profesorul Victor Pancu, antrenorul echipei de volei masculin CSM Suceava.