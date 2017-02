La sfârşitul săptămânii trecute, sala Liceului cu Program Sportiv din Suceava a găzduit derby-ul judeţean din Campionatul Naţional de volei pentru cadeţi (juniori II) dintre gazdele antrenate de Tudor Orăşanu şi echipa Clubului Sportiv Şcolar „Nicu Gane” din Fălticeni, antrenată de Marius Stan.La fel ca şi în meciul tur, când LPS Suceava a revenit de la 0–2 la seturi şi s-a impus în decisiv, de această dată fălticenenii au reuşit revenirea şi şi-au luat revanşa, chiar dacă la un moment dat credeau că nu mai au şanse.

Sucevenii au început foarte bine acest meci şi au câştigat primul set cu 25–22. Elevii lui Tudor Orăşanu au continuat jocul bun şi-n setul doi, pe care l-au dominat autoritar, câştigând cu 25–14, după ce au avut 12–0. LPS Suceava a condus ostilităţile o mare parte din setul trei, dar după ce a condus cu 15–10 şi 24–22 a avut două mingi de set şi meci, dar a ratat ambele şanse, iar echipa din Fălticeni a reuşit să ducă meciul în setul patru, după 26–24. Elevii lui Marius Stan şi-au revenit şi au câştigat următorul set cu 25–21, trimiţând meciul în tie-break, unde mai apoi s-au impus cu 15–6 şi astfel şi-au luat revanşa după un duel asemănător, pierdut pe teren propriu.

„Am dominat mai mult de jumătate de meci, dar din păcate am avut din nou probleme de concentrare, aşa cum se întâmplă la toate meciurile. Îi felicit pe adversari că au crezut până la capăt în şansa lor, chiar dacă la un moment dat şansele erau foarte reduse, mai ales când am avut două mingi de meci. Ne-am pregătit foarte bine, iar echipa a mers excelent în partidele test, dar din păcate mai avem de lucrat la capitolul psihic”, a declarat antrenorul sucevenilor, Tudor Orăşanu.

De cealaltă parte, antrenorul Marius Stan a subliniat faptul că această victorie măreşte şansele echipei sale de a termina sezonul regulat pe primul loc.

„Primele două seturi echipa nu a jucat nimic, apoi uşor-uşor a intrat în joc şi a reuşit în setul trei să salveze două mingi de meci ale sucevenilor. Scenariul a fost aproape identic cu cel din meciul tur, numai că de data asta noi am fost cei care am întors rezultatul şi am câştigat. Sper să ne menţinem pe locul I în serie, chiar dacă nu ştim dacă acest lucru ne va avantaja la turneul semifinal”, a explicat antrenorul Marius Stan.

În etapa viitoare, pe 12 februarie, CSŞ „Nicu Gane” Fălticeni va evolua acasă, în compania ultimei clasate, LPS VCM Piatra Neamţ, în timp ce LPS Suceava va sta.

Clasament

1. CSŞ Nicu Gane Fălticeni 5 4 0 1 0 17

2. LPS Suceava 6 2 1 2 1 14

3. CSS Râmnicu Sărat 6 4 1 0 1 14

4. CSS Botoşani 5 1 1 0 3 6

5. LPS VCM Piatra Neamţ 6 0 0 1 5 5