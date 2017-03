„Cu puţină şansă am fi putut merge mai departe” a declarat antrenorul Petru Brânduşe, la încheierea turneului semifinal

Pe parcursul săptămânii trecute, echipa Liceului cu Program Sportiv din Suceava a participat la turneul semifinal al Campionatului Naţional de juniori I la handbal masculin. LPS Suceava a făcut parte din grupa a IV-a alături de echipei CSŞ 1 Constanţa, CSŞ Făgăraş, LPS Banatul Timişoara, CSM Bucureşti şi CSŞ Sighişoara.

Elevii profesorului Petru Brânduşe au început turneul cu două victorii, 35-30 cu LPS Banatul Timişoara şi 31-24 cu CSŞ Făgăraş. După aceste succese au urmat trei înfrângeri consecutive, 32-33 cu CSŞ Sighişoara, 29-32 cu CSŞ Constanţa şi 23-32 cu CSM Bucureşti şi la finele turneului, LPS Suceava s-a situat pe locul IV în grupă.

„Am spus chiar după prima etapă a turneului că echipele din grupa noastră sunt foarte aproape ca valoare, diferenţa fiind făcută de forma de moment. Din păcate, în partidele cu CSŞ Sighişoara şi CSŞ 1 Constanţa, nu am avut noroc. În primul dintre ele am avut şansa egalului, care ar fi contat foarte mult, însă am ratat nepermis, în cel cu jucătorii de la malul mării am început foarte greu, am fost conduşi cu 6-7 goluri, dar am revenit şi am preluat iniţiativa, dar am ratat un contraatac clar şi totul s-a rupt pe final.

Am avut fluctuaţii foarte mari în joc, alternând momentele de excepţie cu ratări incredibile. Cu puţină şansă am fi putut merge la turneul final. Per ansamblu nu pot să spun că sunt foarte mulţumit, a fost destul de bine, dar cu siguranţă s-ar fi putut mai mult” a declarat profesorul Petru Brânduşe.

Din echipa LPS Suceava prezentă la turneul final au făcut parte sportivii: Edi Duman, Cosmin Moglan şi Florin Mihăescu – portari, Bogdan Plugariu, Andi Tofănel, Alexandru Cocoş, Ionuţ Logofătu, Marcello Oarga, Bogdan Cozorici, Ovidiu Cozorici, Robert Alupoaie, Antonio Pintilei, Iulian Cojan, Relu Chirilă, Claudiu Lăzurcă, Vlăduţ Lazoreac, Emil Solcan.

Clasament grupa IV turneul semifinal

1. CSM Bucureşti 5 5 0 0 154-110 10

2. CSŞ 1 Constanţa 5 4 0 1 150-131 8

3. CSŞ Sighişoara 5 3 0 2 153-143 6

4. LPS Suceava 5 2 0 3 150-151 4

5. CSŞ Făgăraş 5 1 0 4 138-160 2

6. LPS Banatul Timişoara 5 0 0 5 115-1740