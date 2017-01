Cum a ajuns Flavia Mihăşan "să bage" râcă între doi designeri români

Se întâmplă şi la case mai mari, darămite în România! O tânără creatoare de modă a sesizat că o salopetă croită de ea a fost “împrumutată” de o firmă cunoscută de fashion şi prezentată ca fiind produsul lor propriu. Deranjată de acest lucru, Luiza Ganea, cea care le îmbracă printre altele pe Daniela Crudu, Xonia şi Andreea Podărescu, la diferite evenimente le-a bătut obrazul celor care au comis gestul, notează click.ro.

Flavia Mihăşan s-a aflat în locul şi momentul nepotrivit! Vecina de la “Neatza cu Răzvan şi Dani” a nimeri în mijlocul unei dispute între designeri fără ca măcar să fi făcut mare lucru. “Vina” blondei este doar că, fiind imaginea unei case de modă, a pozat într-o salopetă, model care se pare că a fost copiat de la un alt designer. “Sunt ofensată pentru ce au făcut şi ar trebui să vadă toată lumea! (…) Eu am promovat-o la Un Show Păcatos acum ceva timp. Este o ţinuta realizata dupa schiţa tehnică proprie. Ei i-au adăugat o tinichea în talie şi au considerat că e ok să şi-o asume. Flavia nu are nicio vină”, a povestit pentru Click!, indignată, Luiza Ganea.

Citește articolul complet pe: http://www.click.ro/vedete/romanesti/cum-ajuns-flavia-mihasan-sa-bage-raca-intre-doi-designeri-romani