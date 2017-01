Cum ne pregătim sufleteşte pentru a avea un copil? 3 sfaturi utile

Unul dintre cele mai importante momente din viaţa noastră este atunci când alegem să devenim părinţi, iar acea perioadă trebuie pregătită cu mare grijă. Aspectul financiar, relaţia de cuplu, potenţa fizică, toate aceste elemente trebuie luate în calcul ca atunci când se va naşte copilul, să îi oferim cele mai bune condiţii de viaţă.

Mai mult decât atât, profesorul internaţional de yoga Dana Ţupa afirmă că nu doar din punct de vedere fizic şi financiar trebuie să fim pregătiţi, ci mai ales din punct de vedere spiritual. Dacă vom avea toate “piesele de şah” aranjate pe tablă, însă la nivel sufletesc suntem agitaţi, anxioşi, stresaţi, dezechilibraţi, există mari şanse ca această stare de spirit să o transmitem şi copiilor care, atunci când se vor naşte, vor plânge neîncetat, vor fi speriaţi şi vor întâmpina probleme de relaţionare cu părinţii.

Pentru a avea o sarcină uşoară, relaxată, pentru a primi cu braţele deschise bebeluşul într-un mediu propice bunei lui dezvoltări, profesorul Dana Ţupa ne recomandă să urmăm 3 sfaturi practice, precum:

1. Renunţarea la alcool! “Alcoolul şi conceperea unui copil sunt în antagonism dintotdeauna. Dacă vom consuma alcool în timpul sarcinii sau înainte de conceperea unui copil, nu numai că vom fi afectaţi din punct de vedere fizic, dar la nivel spiritual se va crea o realitate alternativă, contrafăcută, în care fericirea naturală, iubirea necondiţionată şi echilibrul mental şi spiritual nu vor mai fi punctele noastre forte”, afirmă profesorul internaţional de yoga, Dana Ţupa.

2. Cunoaşterea momentelor astrale propice conceperii unui copil! “Chiar dacă nu conştientizăm întotdeauna acest lucru, însă – spre exemplu – atunci când e Lună plină, energia negativă se amplifică, există perturbări ale somnului, trendul accidentelor auto, al violenţei este în creştere, apar dezechilibre de tot felul, stări de anxietate etc. De regulă, se recomandă evitarea conceperii unui copil în acea perioadă, deoarece aceste dezechilibre vor fi transferate şi copilului. Da, este într-adevăr romantic – şi am văzut nenumărate filme în acest sens – ca doi îndrăgostiţi să viseze sub clar de Lună plină, însă nu este în concordanţă cu scopul subiectului de faţă”, declară Dana Ţupa, fondatorul primei şcoli de yoga din România acreditată internaţional, PURNA Yoga Academy.

3. Pregătirea preliminară a cuplului prin meditaţii! “Abstinenţa sexuală pe o anumită perioadă, meditaţia şi practica spirituală intensă, sunt alte elemente pe care trebuie să le pregătim cu aproximativ 6 luni în avans. De ce? Deoarece energia sexuală este una dintre cele mai importante energii care există în Univers şi este indicat să o direcţionăm, prin meditaţie şi rugăciune, către aspectele superioare, spirituale şi către ceea ce yoghinii numesc, chakre superioare, pentru a atrage şi pentru a da naştere unei fiinţe cât mai elevate spiritual. Momentul conceperii copilului trebuie să fie unul în care ambii partenerii să se afle într-o stare fizică, energetică, emoţională, mentală cât mai armonioasă, lipsită de stres. Este recomandabil, prin urmare, ca momentul conceperii copilului să aibă loc într-o perioadă de vacanţă, de relaxare, într-un mediu nepoluat pe cât posibil. În acelaşi timp, se recomandă ca hrana să fie cât mai pură, pentru că aceasta se reflectă nu doar la nivelul sănătăţii corporale, ci şi la calitatea emoţiilor, gândurilor şi trăirilor noastre”, conchide Dana Ţupa.

Dana Tupa este primul Expert Yoga Teacher din România care s-a acreditat la Yoga Alliance International USA cu cea mai înalta calificare, E-RYT500. Este şi Fondatorul PURNA Yoga Academy, prima şcoală de yoga din România acreditată la acelaşi for internaţional, şcoală care a scos, în 2014, primii instructori yoga din România, acreditaţi internaţional. A participat la multiple cursuri yoga pe diferite ramuri (Hatha, Kriya, Kundalini, Pranayama, Yantra, Laya, Nidra Yoga), alături de profesori şi maestri din România şi din străinătate (Thailanda, Elveţia, Italia, UK, India, Turcia). Este master NLP, a studiat cu Tony Robbins şi Chloe Madanes, Strategic Interventions. A urmat cursuri de Vipassana în Chiang Mai, Thailanda, participând şi la seminarii cu Dalai Lama în Elveţia şi India. A susţinut cursuri de yoga şi seminarii, atât în Romania, cât şi în Thailanda, cel mai de succes dintre ele, îl consideră Yoga Scopului, un mix de tehnici yoga foarte puternice, NLP, meditaţie şi vizualizare.