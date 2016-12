Cutremur de 5,3 grade Richter, resimțit și în Suceava

Un cutremur puternic cu magnitudinea de 5,3 grade pe scara Richter care a avut loc în noaptea de marți spre miercuri în zona seismică Vrancea a fost resimțit și în județul Suceava. Cutremurul a fost evaluat inițial la 5,2 grade, iar ulterior la 5,3 grade pe scara Richter. Cutremurul s-a produs la ora 1:20, la o adâncime de 98,9 kilometri și a fost resimțit în Muntenia, Moldova și Sudul Transilvaniei. Mai mulți suceveni au povestit pe rețelele de socializare că seismul a fost resimțit puternic în Suceava.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a informat miercuri dimineață că la nivel național nu au fost semnalate efecte ale seismului.

O replică a acestui cutremur a avut loc miercuri dimineața, la ora 5:01, magnitudinea seismului fiind de 2,9 grade pe scara Richter.

