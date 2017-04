Dana Rogoz a mâncat scorpioni în Bangkok: «Să nu îi credeți când vă spun că are gust de pui!»

Dana Rogoz și-a dus familia într-o vacanță exotică în Bangkok, unde cei trei au vrut să se bucure de experiențe noi și să cunoască cultura thailandeză. În timp ce soțul ei, Radu, și fiul lor, Vlad, au fost reticenți în a degusta unele „preparate tradiționale” expuse pe tarabe pe celebra stradă Khaosan, Dana nu s-a dat în lături de la nimic. Nici măcar de la scorpionii prăjiți pe băț, pe care s-a încumetat să-I încerce, potrivit click.ro.

„M-am delectat cu un scorpion. Să nu-i credeți când vă spun că are gust de pui. Are gust de gândac prăjit. Știu asta, pentru că am mâncat un gândac când am fost acum câțiva ani în Cambodgia. Nu, copilul nu a gustat. Și nici soțul”, a relatat actrița, pe blogul personal, conform sursei citate.

