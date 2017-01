David Bowie "nu ştia că va muri" în timpul filmărilor pentru videoclipul 'Lazarus'

David Bowie a aflat că este pe moarte în timpul filmărilor pentru videoclipul piesei ‘Lazarus’, potrivit declaraţiilor făcute de un regizor, declaraţii care sunt incluse în noul documentar BBC despre ultimii ani de viaţă ai regretatului muzician.

David Bowie a murit anul trecut, pe 10 ianuarie, la câteva zile după ce şi-a lansat albumul ‘Blackstar’ şi a împlinit 69 de ani, din cauza unui cancer la ficat. Nimeni nu a ştiut că starul este bolnav. După moartea sa, s-a speculat că cel de-al 25-lea album al său reprezintă un fel de ‘rămas bun’ pentru fani, însă, conform publicaţiei The Guardian, în documentarul ‘David Bowie: The Last Five Years’, regizorul Johan Renck dezvăluie că starul a aflat că are cancer în fază terminală abia în timpul filmărilor pentru videoclipul piesei ‘Lazarus’, în noiembrie 2015.

“David a spus: ‘Vreau doar o simplă reprezentare video.’”, a spus Renck, cel care a regizat videoclipul în care Bowie cântă versuri precum ‘Look up here, I’m in heaven’ de pe un pat de spital. Regizorul a subliniat că interpretarea videoclipului – cum că artistul cântă de pe patul de moarte – este greşită, deoarece chiar el a propus acest concept cu o săptămână înainte ca Bowie să primească diagnosticul final. “I-am spus imediat ‘cântecul se numeşte ‘Lazarus’, ar trebui să stai în pat’. Eu am privit totul biblic… nu a avut nicio legătură cu boala sa.”, a mai spus regizorul.

“Am aflat mai târziu, în săptămâna filmărilor, când i s-a spus că totul s-a terminat, că tratamentul a fost întrerupt şi că boala a câştigat”, a mai declarat Renck în clipul de prezentare a documentarului care va fi difuzat pe BBC 2, sâmbătă, 7 ianuarie, la aproape un an de la moartea lui David Bowie şi cu o zi înainte de data la care artistul ar fi împlinit 70 de ani.