Intalnirea din vara anului 2016 a celor trei artisti, Sean Norvis, Alexandra Mitroi si KP London din Canada, s-a concretizat intr-un proiect muzical inedit intitulat “Bells from Beijing”.

Indragitul Sean Norvis si tentata Alexandra Mitroi sunt deja la a doua colaborare, prima lor piesa, “Inside Story” bucurandu-se deja de un real succes chiar si pe plan international. Dupa lansarea acestei piese, cei doi muzicieni timisoreni au avut o serie de concerte impreuna cu bandul Alexandrei (DJ + Band live act).

“Bells from Beijing” este o piesa mai “feellingoasa” si datorita faptului ca partea instrumentala are amprenta membrilor bandului, Paul Negrut (tobe) si Alex Matasa (chitara), melodia sigur va ramane intiparita in inimile ascultatorilor.

Piesa este lansata la casa de discuri SYL Recordings fiind disponibila in toate magazinele digitale. O parte din videoclip a fost filmat de catre Happy End Studio la unul dintre concertele pe care cei doi artisti le-au avut impreuna, iar cealalta parte include imagini din arhiva personala a Alexandrei Mitroi.

Sean Norvis feat. The Rhetoriks – “We love the DJ” si Sean Norvis & Alexandra Mitroi – “Inside Story” sunt doua piese ce sunt sustinute de radiouri si mai multi DJ din strainatate.