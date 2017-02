Demersuri făcute de Maricela Cobuz pentru ca medicii de la trei specializări să mai fie obligaţi să lucreze doar în ambulatoriu

Deputatul PSD de Suceava, Maricela Cobuz, a adresat o interpelare către ministrului sănătăţii, Florian Dorel Bodog, prin care îi solicită acestuia modificarea unui ordin cu privire la reorganizarea ambulatorului de specialitate din cadrul spitalelor. Maricela Cobuz a precizat că solicitarea face referire la medicii din specialităţile oncologie medicală, boli infecţioase şi diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice care îşi desfăşoară activitatea doar în cadrul cabinetelor din ambulatoriului de specialitate. „Medicii din aceste specialităţi sunt obligaţi să lucreze doar la nivelul cabinetului, fără a putea desfăşura activitate medicală integrată şi în secţiile de specialitate, la pacienţii internaţi. De asemenea, pacienţii pacienţii care se adresează direct acestor cabinete nu pot fi urmăriţi, atunci când situaţia medicală o impune, pe secţiile de specialitate de medicul care recomandă internarea acestora, deşi există corespondent în secţiile cu paturi”, şi-a argumentat deputatul Maricela Cobuz solicitarea de modificare a ordinul de reorganizare a ambulatorului. Ea a adăugat că situaţia actuală generează, în unele cazuri, situaţii anormale, având în vedere că un medic angajat al unui spital ajungând să aibă două sau mai multe contracte individuale de muncă cu aceeaşi unitate spitalicească pentru o activitate care se desfăşoară în mod normal în regim integrat. Maricela Cobuz consideră că ordinul la car ea făcut referire trebuie modificat, în sensul renunţării în mod explicit la această formă de organizare pentru specialităţile oncologie medicală, diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice, şi boli infecţioase astfel încât astfel încât activitatea medicilor să se desfăşoare integrat, în ambulatoriu şi spital.

Maricela Cobuz şi-a prezentat activitatea în cadrul comisiei de sănătate a Camerei Deputaţilor

În acelaşi timp, deputatul PSD de Suceava a prezentat bilanţul activităţii pe care a avut-o în cadrul Comisiei pentru sănătate şi familie, în cadrul căreia activează. „Cele mai importante lucrări ale comisiei la care am asistat au fost cele privind proiectul de Lege pentru aprobarea OUG 43/2016 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, care a primit votul favorabil. De asemenea, în comisie au fost votate proiectul de lege pentru interzicerea clonării şi a aplicaţiilor biomedicinei care încalcă drepturile omului şi demnitatea umană, propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, proiectul de Lege privind realizarea unor venituri suplimentare de către unităţile medicale publice, propunerea legislativă privind înfiinţarea Institutului Naţional de Pregătire pentru Situaţii de Urgenţă din România, dar şi proiectul privind creşterea salariilor medicilor din sistemul public din România”, a spus Maricela Cobuz.

Ea a mai precizat că săptămâna aceasta, în cadrul comisiei de sănătate au fost aduse în discuție propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, proiectul de Lege privind suplimentele alimentare, proiectul de Lege privind medicina şcolară, propunerea legislativă privind decontarea serviciilor medicale pentru fertilizarea în vitro, toate acestea primit vot pozitiv.

„Tot în această săptămâna am participat la un grup de lucru privind modernizarea sistemului de sănătate din România. În cadrul grupului au avut loc dezbateri pe tema ”Siguranța pacientului, din perspectiva medicamentelor biologice” și ”Prețul medicamentelor”. Ideile dezbătute pe tema siguranței pacienților au fost cele despre aducerea la cunoștință a faptului că medicamentele biologice sunt produse din celule vii, iar cele tradiționale din produse chimice. Multe dintre medicamentele biologice au fost lansate pe piață în ultimele trei decenii, pentru multe dintre ele patentul a expirat, iar altele continua să se dezvolte pe piața medicamentelor. Produsele biosimilare sunt asemănătoare cu cele biologice originale, dar nu și identice datorită procedurii de fabricare”, a explicat Maricela Cobuz. El a precizat că în cadrul acestor dezbateri s-a discutat și despre obligativitatea medicilor și a farmaciștilor de a asigura trasabilitatea medicamentelor biologice pentru a monitoriza strict relațiile adverse asupra pacienților. Deputatul sucevean a arătat că în discuţii s-a arătat că în ceea ce priveşte prețul medicamentelor, impactul pe care îl va avea scăderea prețurilor, dar și implicațiile politice, statul roman nu are de câștigat, ajungând să se elimine medicamentele de pe piață cu preț mic, şi să rămână în producţie doar cele scumpe.