Demisii şi excluderi de consilieri locali din PSD Suceava. Cornel Grosar a demisionat din Consiliul Local Suceava

Încă un consilier local al PSD Suceava și-a anunțat în mod oficial demisia din deliberativ. Este vorba despre Cornel Grosar, care vineri a anunțat în cadrul ședinței Biroului Permanent Municipal al PSD Suceava că demisionează din Consiliul Local. Surse din PSD au precizat că înainte de a anunța demisia, în ședința de vineri s-a dorit ridicarea sprijinului politic și chiar excluderea din partid a lui Cornel Grosar.

Acesta a confirmat vineri că și-a depus demisia din funcţia de consilier local, precizând că a luat această decizie „din motive personale”. „Au fost cinci ani minunati, in care atat cat m-am priceput, alaturi de multi oameni deosebiti carora le pasa de Suceava, am incercat sa fac cate ceva pentru orasul pe care il iubesc atat de mult.Ma reintorc la proiectele societatii civile, in primul rand la Juventus.Cu experienta acumulata, dialogul Societate Civila-Administratie Locala poate deveni mai eficient, cu efecte mai concrete pentru Suceava. Succes noii echipe de consilieri PSD”, a spus Cornel Grosaru.

Reamintim că după ce PSD a câştigat alegerile parlamentare, un alt consilier local din Suceava, Eugen Girigan, şi-a anunţat demisia din deliberativ. Ulterior, Biroul Permanent al Organizaţiei Municipale Suceava a PSD a decis ridicarea sprijinului politic pentru alt consilier local, Cristian Boberschi. Sancţiunea a fost transformată în excludere din partid de către Biroul Permanent Judeţean al PSD Suceava. Decizia finală cu privire la excluderea lui Cristian Boberschi din partid urmează să fie luată astăzi în şedinţa Comitetului Executiv Judeţean al PSD Suceava, care are loc la Frasin.

La finalul anului trecut, Biroul Permanent al Organizațieri Municipale Suceava a PSD i-a exclus din partid şi pe doi dintre membrii supleanți de pe lista acestui partid pentru Consiliul Local Suceava, respectiv Dan Apetroaie și Dumitru Rusu.