Despre colecția „Junior” la Iași. Atelier de lectură și dezbatere

Marți, 31 ianuarie, la ora 17.00, la Librăria Cărturești din Palas Mall Iași (Str. Palas 7 A), va avea loc un atelier de lectură și dezbatere dedicat celei mai recente colecții lansate de Editura Polirom, „Junior”, proiect editorial ce se adresează atît copiilor, cît și adolescenților.

La eveniment vor participa elevi ai Colegiului Național „Mihai Eminescu” din Iași, care vor face scurte prezentări ale romanelor cu care debutează colecția, vor citi fragmentele preferate din acestea și vor pune în dezbatere temele abordate în cele patru volume.

Moderează: prof. Laura Elena Radu

Un eveniment organizat de Editura Polirom și Colegiul Național „Mihai Eminescu” din Iași

Intrarea liberă

Editura Polirom a lansat de curînd colecția „Junior”, un nou proiect editorial ce se adresează atît copiilor, cît și adolescenților. Aceștia vor găsi aici cărți de aventuri, romane fantasy, cărți ilustrate, semnate de nume mari ale literaturii universale actuale. Elif Shafak, Sophie Kinsella sau Ian McEwan sînt autori deja îndrăgiți de publicul românesc, public care are acum ocazia să-i cunoască și în ipostaza de autori de literatură young adult sau pentru copii. Colecția se adresează unui public tînăr foarte variat, de la elevii de școală primară și pînă la tinerii de orice vîrstă.

Coordonată de Bogdan-Alexandru Stănescu, colecția „Junior ”debutează cu volumele În căutarea lui Audrey, de Sophie Kinsella, traducere de Anacaona Mîndrilă-Sonetto, o poveste despre iubire şi încredere la vîrsta adolescenţei; Casa Heap. Primul volum al Trilogiei Iremonger. Cu ilustraţiile autorului, de Edward Carey, traducere de Mihaela Ghiță, ajuns pe lista celor mai bune titluri ale anului 2014 a prestigioasei publicaţii The New York Times Book Review; Viaţa secretă a albinelor, de Sue Monk Kidd, traducere de Victor Ghica, povestea unei tinere orfane care descoperă că dragostea poate fi găsită în cele mai neaşteptate locuri, carte vîndută în peste paisprezece milioane de exemplare, tradusă în treizeci şi şase de limbi și care s-a aflat peste o sută de săptămîni pe lista de bestselleruri a New York Times; Fetiţa căreia nu-i plăcea numele său, de Elif Shafak, cu ilustraţii de Zafer Okur, traducere de Sunia Iliaz Acmambet, povestea unei fetițe cu un nume tare ciudat: Mușcată Curgătoare.

Bogdan-Alexandru Stănescu: Îi citeam fiului meu în fiecare seară, apoi am început să urmăresc cum citește singur. Am luat-o de la capăt cu fiica mea și, încet-încet, am început să învăț ce le place și ce nu. M-am apropiat de un gen de lectură care nu-mi era familiar și la un moment dat m-am întrebat de ce să nu publicăm chiar la Polirom cărți pentru puști, mai ales că mulți dintre autorii noștri din „Biblioteca Polirom” scriau literatură pentru copii și tineri. Așa s-a născut „Junior”: o colecție tînără din toate punctele de vedere.

În pregătire:

Edward Carey, Foulsham. Al treilea volum al Trilogiei Iremonger

Edward Carey, Lungdon. Al doilea volum al Trilogiei Iremonger

Frances Hardinge, Copacul Minciunilor

Ian McEwan, Visătorul

Michael Ende, Momo

Carlos Ruiz Zafón, Luminile din septembrie

Carlos Ruiz Zafón, Prințul întunericului

Carlos Ruiz Zafón, Palatul de la Miazănoapte

Pagina de facebook a colecției, aici.